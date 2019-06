Ce a apărut pe contul de Instagram al Papei Francisc, după prima zi petrecută în România - FOTO

EN: The Holy Spirit loves to shape unity from the most beautiful and harmonious diversity. #ApostolicJourney #Romania PT : O Espírito Santo gosta de plasmar a unidade na mais bela e harmoniosa diversidade. #ViagemApostólica #Romênia ES: El Espíritu Santo ama plasmar la unidad en la más bella y armoniosa diversidad. #ViajeApostólico #Romanía IT: Lo Spirito Santo ama plasmare l’unità nella più bella e armoniosa diversità. #ViaggioApostolico #Romania FR: L’Esprit Saint aime modeler l’unité dans la diversité la plus belle et la plus harmonieuse. #VoyageApostolique #Roumanie DE: Der Heilige Geist liebt es, die Einheit in der schönsten und harmonischsten Vielfalt zu gestalten. #Apostolische Reise #Rumänien PL: Duch Święty lubi tworzyć jedność w przepięknej i harmonijnej wielości. #PodróżApostolska #Rumunia

