Ce a găsit Buzoianu la ANM: lenjerie intimă de lux, parfumuri sau pijamale cumpărate cu cardul instituţiei. Ministra cere demisii

Diana Buzoianu cere demisii la ANM / Foto: Hepta

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a enumerat, sâmbătă, neregulile descoperite de Corpul Control al Ministerului Mediului în urma controlului lansat la ANM (Agenția Națională de Meteorologie) în urmă cu câteva săptămâni. "Sutien de lux cu prețul de peste 1.000 de lei, parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălțăminte cu franjuri, haine de la branduri de lux și ghivece ornamentale de mii de lei bucata. Au fost toate cumpărate de pe cardul oficial al Agenției Naționale de Meteorologie, din bugetul instituției", a spus Buzoianu, care a anunţat că acest raport va fi trimis la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție şi cere demisia conducerii ANM.

Ministra Mediului acuză că ar fi fost folosite 5 carduri pentru a cumpăra, din bani publici, lenjerie intimă de lux, produse de machiaj, haine și poșete.

"Ce au în comun un sutien de lux cu prețul de peste 1.000 de lei, parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălțăminte cu franjuri, haine de la branduri de lux și ghivece ornamentale de mii de lei bucata?

Au fost toate cumpărate de pe cardul oficial al Agenției Naționale de Meteorologie, din bugetul instituției.

Nu, nu e o glumă. E parte din ce a descoperit corpul control al Ministerului Mediului în urma controlului lansat acum câteva săptămâni.

5 carduri existente care au fost folosite pentru a cumpăra din bani publici lenjerie intimă de lux, produse de machiaj, haine și poșete. La această postare sunt atașate fix imagini cu modele de bunuri care au fost achiziționate de pe aceste carduri.

În cifre, în 2025, ca exemple, corpul control a descoperit că:

1. Au fost achiziționate articole vestimentare (bluze corp, pantaloni, șosete, colanți, lenjerie de corp, pijamale, etc. și accesorii de lux în valoare totală de 85.290 lei;

2. Au fost achiziționate parfumuri în valoare totală de 119.750 lei;

3. Au fost achiziționate produse cosmetice în valoare totală de 11.666 lei;

4. Au fost achiziționate odorizante cameră în valoare de 38.687 lei;

5. Decorațiuni și accesorii pentru cameră/baie/bucătărie în valoare totală de 30.052 lei;

6. Au fost achiziționate 3 ceasuri inteligente (smart watch) și accesorii în valoare totală de 11.545 lei;

7. Au fost achiziționate 2 aranjamente florale în valoare totală de 9.350 lei (6.000 lei + 3.350 lei);

8. Au fost achiziționate 2 ghivece ornamentale în valoare totală de 6.381 lei;

Buzoianu cere demisia conducerii ANM

Pentru 2026, câteva exemple din ce a descoperit corpul control:

1. Au fost achiziționate articole vestimentare și accesorii de lux în valoare totală de 103.143 lei;

2. Au fost achiziționate articole vestimentare în valoare totală de 8.742 lei;

3. Au fost achiziționate parfumuri în valoare totală de 12.619 lei;

4. Au fost achiziționate produse cosmetice în valoare totală de 14.216 lei;

5. Au fost achiziționate odorizante cameră în valoare de 4.311 lei.

Vom trimite acest raport la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Am primit mai multe sesizări care au stat la baza cererii de a fi realizat acest control în cadrul ANM, dar nu mi-aș fi putut imagina niciodată că asemenea aberații și o asemenea bătaie de joc pe banii publici ar putea fi descoperită în urma oricărui control.

În aceste condiții, având în vedere că aceste aspecte sunt doar o mică parte din descoperirile corpului de control, în orice stat normal conducerea ANM ar trebui să își dea astăzi demisia.

Dacă acest lucru nu se va întâmpla, luni vom convoca de urgență o ședință cu echipa juridică din Ministerul Mediului pentru a analiza toate căile legale pe care le putem urma", a postta Buzoianu pe Facebook.