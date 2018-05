Ce se întâmplă cu minorii rămaşi orfani după carnagiul din Ungaria

Psihologi şi asistenţi sociali din cadrul DGASPC Mureş s-au deplasat la domiciliile victimelor şi au evaluat starea mentală a copiilor victimelor tragediei din Ungaria.

"În urma deplasării pe teren şi efectuării evaluărilor iniţiale, s-a constatat faptul că un număr de 16 minori şi tineri – 13 minori şi 3 tineri – au fost afectaţi în mod direct de producerea acestui eveniment tragic, astfel: doi minori cu ambii părinţi decedaţi se află în prezent în grija rudelor, urmând să fie instituită măsura de protecţie specială – plasament, şase minori cu ambii părinţi decedaţi se află în prezent în grija rudelor, urmând să fie instituită măsura de protecţie specială – plasament, doi minori cu un părinte decedat, ai căror membrii de familie refuză orice intervenţie sau sprijin din partea autorităţilor, trei minori cu un părinte decedat, se află în grija rudelor şi nu este necesară instituirea unei măsuri de protecţie. În acest caz se va acorda sprijin din partea instituţiei noastre şi a unei organizaţii nonguvernamentale. O persoană decedată are doi copii dar aceştia au împlinit vârsta majoratului, o persoană adultă decedată în accident nu avea copii, iar o persoană decedată are un copil care are împlinită vârsta majoratului”, se arată într-un comunicat de presă al DGASPC Mureş.