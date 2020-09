Portret de familie: Sabina Iosub și mama ei: "Aveam satisfacția sufletească, eram auzită"

Dar chiar dacă mama sa se opus tot timpul, Sabina a fost mereu atrasă de această meserie, astfel că primul ei job a fost într-un post de radio, lucru care i-a adus atunci mari satisfacții.

"Știi cât s-a chinuit să nu ajung jurnalist? Voia să mă fac orice altceva. E un microb pe care l-am luat de mică pentru că de multe ori mă lua cu ea în radio, la Radio Vacanța, de exemplu, stăteam de dimineața până seara. Nu-mi trebuia plajă neapărat atunci, ci mai degrabă să citesc anunțurile. Aveam satisfacția sufletească, am fost acolo, eram auzită, citeam cu intonație", a spus Sabina.

La rândul său, Anca Florea a spus că nici meseria sa, cea de stomatolog, pe care a și practicat-o după facultate, nu o vedea ca o opțiune pentru fiica sa.

"Eu nu voiam s-o fac nimic, dar voiam să nu o las să o ia razna. Când era mică spunea că se face doctor ca mama și nici aia nu mi-a convenit. Am practicat stomatologia 12 ani, am fost șef de promoție pe țară, sunt atât de mândră și la vârsta asta", a spus Anca Florea.

Ce studii are Sabina Iosub

Și Sabina Iosub a fost șef de promoție în liceu și, pentru că a ascultat sfatul mamei sale, nu a urmat jurnalismul.

"Mama s-a chinuit să mă țină departe de jurnalism și mi-a spus la un moment dat un lucru pe care l-am considerat foarte corect și am acționat ca atare. M-a întrebat: 'ce vei face dacă nu vei avea talent, pentru că meseria asta, jurnalismul, ține de talent. Cei vei face? Care este opțiunea ta numărul 2?'

Și am realizat că are dreptate - dacă nu voi avea talent nu voi avea nicio altă opțiune. Și am mers la ASE, am făcut studii economice în limbi străine, secția engleză, apoi am făcut un master la SNSPA și acum 3 ani, în 2017, am mai făcut un MBA la Sheffield University", a spus Sabina.