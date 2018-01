CEDO, decizie incredibilă legată de Iisus și Fecioara Maria

foto: Pixabay.com

Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis marti ca Lituania a amendat in mod nejustificat o companie care isi promovase produsele prin intermediul unor reclame in care se faceau referiri la Iisus si la Fecioara Maria.

Curtea de la Strasbourg a decis ca autoritatile lituaniene "au pus pe primul loc protectia sentimentelor persoanelor religioase, fara a lua in calcul in mod adecvat dreptul companiei la libertatea de expresie", potrivit publicatiei The Baltic Course, citate de Ziare.com.

Campania publicitara in cauza promoveaza haine create de designerul Robert Kalinkin si a fost lansata in anul 2012. In materialele publicitare apar un barbat cu parul lung si o femeie in rochie alba. Mesajele sunt: "Iisuse, ce blugi ai!", "Maria, ce rochie ai!", "Maica Domnului, ce rochie ai!" si "Iisuse si Maria, ce haine purtati!".

La acel moment, Inspectoratul de Stat pentru Produse Non-Alimentare din Lituania a amendat compania care beneficia de pe urma campaniei publicitare. De asemenea, mai multe instante din Lituania au decis ca anunturile incalca morala publica.