Cei mai bogaţi români şi averile lor fabuloase. Cine are cei mai mulţi bani în cont

România are aproape 300 de oameni cu o avere de peste 30 de milioane de dolari. Asta ne clasează pe locul 9 la nivel mondial, arată cel mai recent raport, care analizeaza an de an câţi oameni foarte bogaţi există în fiecare dintre ţările lumii.

Topul celor mai bogati români:

Omul de afaceri Ion Tiriac a fost surclasat de Daniel Dineş, fondatorul celei mai dinamice companii româneşti de tehnologie.

Locul doi este ocupat de frații Pavăl şi pe locul 3 ajunge omul de afaceri, Ion Ţiriac.

Aşa cum era de aşteptat, cei mai mulţi se găsesc în SUA 240.00, China 61.500 şi Germania 23.000, ţări cu cele mai puternice economii ale lumii. Pentru a avea o imagine de ansamblu, aceste date trebuie analizate şi în raport cu populaţia fiecarei ţări in parte.

De pildă, Polonia, care se află în faţa noastra, are aproape 650 de persoane extrem de bogate, dar populaţia ţării ajunge la 38 de milioane de locuitori. Raportul menţionează un aspect extrem de interesant şi anume:

România este una dintre ţările din Europa unde numărul persoanelor foarte bogate este aşteptat să crească cel mai rapid în urmatorii cinci ani.

CEI MAI BOGAȚI ROMÂNI:

1.DANIEL DINES

2.ADRIAN ȘI DRAGOȘ PAVĂL

3.ION ȚIRIAC

Sursa: Forbes