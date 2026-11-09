Cel mai complex nod rutier din România prinde contur. Va avea trei niveluri și 10 bretele, care vor lega două autostrăzi de DN7

1 minut de citit Publicat la 11:36 09 Noi 2026 Modificat la 11:36 09 Noi 2026

CNAIR a descris intersecția de la Boița drept „cel mai complicat nod rutier din România”. FOTO: AutoInfraHub

Lucrările la cel mai complex nod rutier din România, așa cum a fost descris de CNAIR, avansează la Boița, unde constructorii lucrează la amenajarea tuturor celor zece bretele ale intersecției, precum și a viaductelor. Nodul va asigura legătura dintre autostrăzile A1 Sibiu - Pitești și A13 Sibiu - Făgăraș, dar și cu DN7. Potrivit informațiilor publicate de turnulsfatului.com, care citează AutoInfraHub, lucrările sunt în desfășurare la toate componentele acestei ample intersecții.

Intersecția este construită în cadrul contractului atribuit companiei turce Makyol pentru primul tronson al autostrăzii A13 Sibiu - Făgăraș, cu o lungime de 14,23 de kilometri. Potrivit datelor publicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), stadiul fizic al lucrărilor pe acest tronson a ajuns la 28%. Șantierul a fost deschis în noiembrie 2025, iar termenul de finalizare este stabilit pentru sfârșitul anului 2028.

În apropierea nodului rutier, constructorii turci din asocierea Mapa-Cengiz lucrează la pasajul care va traversa DN7, în cadrul lotului 2 al autostrăzii Sibiu - Pitești.

Un nod rutier pe trei niveluri, întins pe 230 de hectare

În decembrie 2024, după finalizarea proiectării, CNAIR a descris intersecția de la Boița drept „cel mai complicat nod rutier din România”. Proiectul prevede realizarea unei rețele complexe de poduri, pasaje și viaducte dispuse pe trei niveluri, astfel încât să permită legături directe între A1, A13 și DN7, fără întreruperea fluxurilor de trafic.

Drumurile și suprafețele reziduale aferente noului nod rutier vor ocupa aproximativ 230 de hectare, o suprafață apropiată de cea a intravilanului comunei Boița, estimată la 296 de hectare.

Complexitatea lucrărilor din zonă a fost subliniată și de primarul comunei Boița, Nicolae Cocoș, care a arătat că proiectele de infrastructură derulate aici, în special cele de pe lotul 2 al autostrăzii Sibiu - Pitești, reprezintă o provocare pentru constructori, autorități, localnici și șoferii care tranzitează această importantă rută din România.