Cel mai mare combinat siderurgic din țară este tăiat și vândut pe bucăți, sub ochii statului. Situație dramatică la Liberty Galați

Liberty Galati, fostul Sidex, este tăiat, demontat și vândut pe bucăți. Foto: Agerpres

Este alertă în industria grea din Romania. Cel mai mare combinat siderurgic din țară, Liberty Galati, fostul Sidex, este tăiat, demontat și vândut pe bucăți, în timp ce așteaptă un cumpărător extern care nu mai vine. Potrivit unei anchete Jurnalul, totul se întâmplă sub ochii statului român.

Confederația Națională Sindicală "Cartel Alfa" a transmis o avertizare către principalele instituții de control ale statului, pentru a cere anchete privind nereguli grave din platforma siderurgică Liberty Galați. Bilanțul invocat de sindicaliști se ridică la peste 420 de milioane de euro datorii constând în obligațiile acumulate către bugetul de stat, instituțiile financiare de stat, salariați și alți creditori.

Sindicaliștii spun că recent au fost reținute la sursă impozite și contribuții, dar acestea nu au fost virate la bugetul general consolidat. Adică banii oamenilor au plecat din fluturaș, dar n-au mai ajuns nicăieri.

În martie 2025 a fost deschisă procedura concordatului preventiv, destinată restructurării și redresării societății, dar activitatea industrială este oprită și restanțele salariale continuă să se acumuleze. "Cartel Alfa" cere evaluarea eficienței reale a planului de restructurare și a perspectivelor de reluare a producției, cu menținerea unei proceduri de prevenire a insolvenței.

Între timp, salariații Liberty Galați au semnalat că din combinat se taie și se înstrăinează utilaje, piese de schimb și materiale. Un fel de dezmembrări auto, doar că la scară de oțel.

Bogdan Hossu, președintele CNS "Cartel Alfa": Prejudiciul ar fi de peste 100 de milioane de euro, dar ANAF nu execută compania. Mai e și Eximbank, iar statul pierde și îl lasă pe proprietar să taie din combinat, pe motiv de valorificare, dar efectul ar fi că în momentul vânzării, combinatul ar putea să nu mai fie funcțional”.

Liberty Galați este cel mai mare combinat siderurgic din România, dar nu a plătit salariile din luna mai, deși oamenii au ieșit de mai multe ori în stradă. Peste 1.000 au plecat anul ăsta. Cei rămași vin la muncă fără salariu din mai, ca să păzească active sechestrate de ANAF sau gajate la EximBank. Muncesc gratis ca să păzească bunurile pe care statul nu le-a recuperat.

Statul a făcut ce știe mai bine: a declarat combinatul "obiectiv strategic", fără strategie; a înființat un comitet interministerial, fără rezultat; a organizat două licitații, fără cumpărători.

Fraudele rămân însă de dovedit dar pentru asta există DNA, DIICOT și Parchetul, toate deja sesizate. Până la o decizie concretă din partea instituțiilor statului, un activ strategic se degradează pe zi ce trece. Când va apărea cumpărătorul, s-ar putea să cumpere un teren cu fiare.