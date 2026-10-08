Cel mai modern punct de trecere a frontierei din sud-estul Europei s-a deschis la granița cu Ucraina: "Crește relevanța țării în NATO"

3 minute de citit Publicat la 20:05 08 Oct 2026 Modificat la 20:08 08 Oct 2026

A fost deschis PTF Sighetu Marmației II, la granița cu Ucraina. Sursă foto: Poliția de Frontieră, Sighetu Marmației via Facebook

Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației II a fost deschis joi, la granița cu Ucraina, informează autoritățile. Este "cel mai modern punct de trecere din sud-estul Europei", conform Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR.

Proiectul crește relevanța strategică și economică a României, atât în cadrul Uniunii Europene cât și în NATO, adaugă instituția citată. Numit oficial "Sighetu Marmației - Bila Tserkva", punctul de trecere (PTF) asigură legătura între localitățile din nordul României și regiunea ucraineană Transcarpatia.

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"Noul punct de trecere a frontierei dispune de șase artere de control pe fiecare sens de deplasare pentru controlul mijloacelor de transport, iar operaționalizarea acestora se va realiza etapizat, pe măsură ce vor fi finalizate condițiile și infrastructura necesare pentru desfășurarea traficului transfrontalier, pe partea ucraineană.

În prima etapă, în funcție de volumul de trafic și situația operativă, pentru activitățile de control la frontieră va putea fi folosită la maximum infrastructura existentă, respectiv până la șase artere de control pe fiecare sens pentru controlul vehiculelor destinate transportului de persoane, cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone.

Ulterior, circulația va fi extinsă prin punctul de trecere și pentru celelalte categorii de trafic, inclusiv pentru vehiculele cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone.

Condițiile de tranzit prin PTF Sighetu Marmației I nu se modifică

Punctul de trecere a frontierei este administrat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), iar Poliția de Frontieră Română asigură efectuarea controlului de frontieră, în conformitate cu atribuțiile legale", informează Poliția de frontieră pe site-ul său.

Sursa citată mai adaugă că "deschiderea punctului Sighetu Marmației - Bila Tserkva reprezintă un obiectiv important pentru cooperarea româno-ucraineană, precum și pentru comunitățile de pe cele două maluri ale Tisei, iar dezvoltarea infrastructurii de frontieră și buna cooperare între autoritățile celor două state contribuie atât la facilitarea circulației persoanelor și mărfurilor, cât și la asigurarea unui control de frontieră sigur și eficient".

Conform Poliției, tranzitul transfrontalier prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației I (Sighet – Solotvino) se desfășoară în continuare în aceleași condiții.

Noul PTF de la granița cu Ucraina este pe traseul noului pod rutier peste Tisa

Punctului de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației II se află pe traseul care include noul pod rutier peste Tisa, inaugurat joi, la rândul lui.

"Podul a primit denumirea simbolică Maramureș - Transcarpatia. Este un proiect important pentru infrastructura și conectivitatea transfrontalieră din nordul României, realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș.

Noua legătură rutieră între România și Ucraina asigură inclusiv o conexiune modernă cu infrastructura europeană.

Traseul întregului proiect are o lungime de aproximativ 1,2 kilometri pe teritoriul României și include noul pod peste râul Tisa (268,8 metri), dar și noul punct de control al frontierei Sighetu Marmației II.

Legătura cu infrastructura rutieră existentă se realizează printr-o intersecție giratorie cu DN18.

Contractul de proiectare și execuție, în valoare de 135,8 milioane de lei (fără TVA), a fost semnat în iulie 2022, iar lucrările, finanțate prin Programul Transport (PT) 2021-2027, au fost executate de o asociere de constructori români.

Este un proiect de infrastructură cu impact local, regional și transfrontalier, care contribuie la dezvoltarea economică a zonei estice a Uniunii Europene și la creșterea capacității strategice pe flancul de est al NATO", a precizat Cristian Pistol, director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) într-o postare pe Facebook.