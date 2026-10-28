Cel mai vârstnic român a împlinit 111 ani. MApN l-a decorat pe Iosif Rus cu "Ordinul Steaua României" pentru activitatea sa militară

MApN l-a decorat pe Iosif Rus cu "Ordinul Steaua României" pentru activitatea sa militară. Sursa foto: captură video

Cel mai vârstnic român a împlinit 111 ani și a fost sărbătorit la Gherla, în județul Cluj. Iosif Rus a traversat două războaie mondiale și a fost martorul a peste un secol de istorie.

Veteranul de război a fost decorat pentru activitatea sa militară, iar reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au fost prezenți la aniversare. Familia și apropiații i-au fost si ei alături, într-un moment în care sărbătoritul a vorbit despre secretul longevității sale.

"Viaţa dupa 100 de ani nu mai este cum a fost, să ştiţi, are alt sens, altă semnficaţie. Mă simt bine, sănătos deocamdată, cu picioarele e mai greu, mă dor, nu mă pot deplasa. Nu-i necăjesc pe ai mei... până când? Asta nu ştiu", a declarat Iosif Rus.

Născut în anul 1915, în localitatea Ghiolț, Iosif Rus a fost distins cu Ordinul Steaua României pentru activitatea sa militară. După război, a devenit profesor de muzică, profesie pe care a practicat-o cu pasiune.

"Iosif Rus, veteran de razboi, care a luptat în Al Doilea Război Mondial pe ambele fronturi, pe frontul de este şi frontul de vest. Încercăm prin acest eveniment să arătăm o mică parte din recunoştinţa pe care poporul român şi, în speţă, reprezentanţii Armatei române, o arată pentru sacrificiul dumnealui", a afirmat Dogaru Dănuţ, şeful Direcţiei Calitatea Vieţii din cadrul MApN.

La cei 111 ani, veteranul se bucură de grija și sprijinul familiei. De-a lungul vieții, a avut un stil de viață sănătos și nu a avut nevoie de nicio zi de concediu medical.

"Toată viaţa a avut un program pe care l-a urmat cu stricteţe. Dimineaţa, dupa ce mănâncă, citeşte. Are 3 ziare pe care le citeşte in fiecare zi, citeste foarte multe romane, îi plac romanele istorice, face integrame, sudokul. Trupul merge după minte. Mintea să rămână tânără şi trupul o urmează", a afirmat şi o apropiată a familiei lui Iosif Rus.

Aniversarea a avut loc la muzeul din Gherla, unde familia, apropiații și reprezentanții Ministerului Apărării Naționale i-au adus un omagiu. La peste un secol de viață, Iosif Rus continuă să fie interesat de ceea ce se întâmplă în jurul său și a participat inclusiv la ultimele alegeri.