Adrian Pop, cunoscut chef din Cluj, a fost băgat în comă de una dintre persoanele cu care participa la o petrecere

Adrian Pop era imaginea unui cunoscut lanț de supermaketuri din România și lucra la un popas renumit din localitatea Suatu, judetul Cluj.

Incidentul a avut loc în localitatea Apahida, unde Adrian participa la o petrecere. Potrivit martorilor, acesta ar fi fost bătut de unul dintre participanții la eveniment. Acesta a fost găsit în comă de echipajul de terapie intensiva de la SMURD, potrivit reprezentanților Poliției.

Adrian Pop a fost transportat de urgență la UPU Cluj, iar de acolo la Spitalul de Neurochirurgie. Medicii au precizat că bărbatul este în stare critică, potrivit Ziare.com.

"Cercetarile sunt continuate in cadrul unui dosar penal intocmit pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala. In referire la desfasurarea evenimentului privat, imprejurare prin care s-ar fi incalcat interdictiile impuse in perioada starii de urgenta si la care ar fi participat doi politisti clujeni, precizam ca la data de 10 martie a.c., conducerea Inspectoratului a dispus efectuarea de verificari", a transmis IPJ Cluj.

