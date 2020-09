Chinurile prin care trec doi soți din Suceava vindecați de COVID-19. Cu ce sechele au rămas după patru luni

Primarul are probleme cu rinichii, iar soţia acestuia a rămas cu o capacitate pulmonară de doar 64%, scrie Adevărul.

„Am avut cam trei luni de zile probleme cu rinichii, dar familia mea încă are probleme. De exemplu, soţiei plămânii îi funcţionează la 64% din capacitate. Suntem sub tratament”, a spus Gheorghe Fron.

Acesta spune că a luat virusul la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din Sasca Mică, acolo unde a lucrat 12 ani.

„Sunt foarte ataşat de persoanele cu nevoi speciale de la Centrul din Sasca, dar şi de salariaţii de-acolo, şi timp de trei zile, cu prietenii, cu ONG-uri, am dus materiale de protecţie şi dezinfectanţi. Am luat virusul, nici eu nu-mi dau seama cum, şi l-am dus acasă. Şi apoi, cu salvarea, am plecat toţi la spital”. În primăvară, la Centrul din Sasca a evoluat un focar masiv de COVID-19”, a declarat primarul.