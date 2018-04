Răzvan Dumitrescu a prezentat în emisiunea „Subiectiv” cifrele dezastrului pentru Laura Codruța Kovesi. Este vorba de procentul de achitări înregistrat de DNA.

Jurnalista Sorina Matei a publicat pe pagina sa de Facebook un document oficial pe care l-a obținut de la DNA, legat de procentul de achitări înregistrat de parchetul condus de Laura Codruța Kovesi. DNA a trebuit să răspunda jurnalistei pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și să recunoască dezastrul din propria ogradă. Și anume că procentul de achitări de la DNA, structura centrală și structurile teritoriale, a ajuns de până la 78% la Alba.

La DNA media ultimilor ani este de 15% anual.

„3 ANI (2015-2017). “EFICIENTA” LUI KOVESI. SCAD CONDAMNARILE, CRESC ACHITARILE CU MAI BINE DE 50% FATA DE 2015.

In 2013, rata achitarilor in DNA a fost de 8,11%. In 2014, rata achitarilor in DNA a fost de 10,16%.

In 2015. DNA a avut 1069 de persoane judecate definitiv de instante, dintre care 973 de persoane au fost condamnate definitiv si 96 de persoane au fost achitate definitiv. Asadar, procentul real de achitari al DNA in 2015 a fost de 8,98%.

In 2016. DNA a avut 1013 de persoane judecate definitiv de instante, dintre care 879 de persoane au fost condamnate definitiv si 134 de persoane au fost achitate definitiv. Asadar, procentul real de achitari al DNA in 2016 a fost de 13,2%.

In 2017. DNA a avut 835 de persoane judecate definitive de instante, dintre care 713 de persoane au fost condamnate definitive si 122 de persoane au fost achitate definitiv. Asadar, procentul real de achitari al DNA in 2017 a fost de 14,6%.

Sursa: date oficiale DNA, raspuns pe 544/2001 al DNA.

* In Franta, procentul de achitari pe fapte de coruptie este in jur de 1%.

* 2017. “EFICIENTA” LUI KOVESI LA DNA. TERITORIUL SI CENTRUL SE INTREC IN ACHITARI

- 14 servicii teritoriale ale DNA: 400 de persoane condamnate definitiv, 71 de persoane achitate definitiv. Procent real achitari: 15%

- Structura centrala a DNA: 313 persoane condamnate definitiv, 51 de persoane achitate definitiv. Procent real de achitari: 14%.

Procent de achitari comunicat de DNA la bilantul din 2017 (DNA raporteaza achitarile numai la trimisii in judecata, nu la hotararile definitive - asa cum este corect, folosindu-se de o decizie a CSM valabila doar in 2015): 12,2%.

Sursa: date oficiale DNA, raspuns pe 544/2001 al DNA.

* 2017 - “EFICIENTA LUI KOVESI”: ACHITARILE IN SERVICIILE TERITORIALE ALE DNA

DNA Alba: 14 persoane cu hotarari definitive, dintre care 11 oameni achitati. Procent achitari: 78%(aici DNA invoca decizia CCR pe abuz in serviciu)

DNA Bacau: 35 de persoane cu hotarari definitive, dintre care 6 oameni achitati. Procent achitari: 17%

DNA Brasov: 8 persoane cu hotarari definitive, dintre care 1 achitat. Procent achitari: 12,5%

DNA Cluj: 44 de persoane cu hotarari definitive, dintre care 2 persoane achitate. Procent achitari: 4,5%.

DNA Constanta: 29 de persoane cu hotarari definitive, dintre care 13 persoane achitate. Procent achitari: 44%.

DNA Craiova: 35 de persoane cu hotarari definitive, dintre care 0 persoane achitate. Procent achitari: 0%.

DNA Galati: 27 de persoane cu hotarari definitive, dintre care 5 persoane achitate. Procent achitari: 18%.

DNA Iasi: 44 de persoane cu hotarari definitive, dintre care 5 persoane achitate. Procent achitari: 11,3%.

DNA Oradea: 65 de persoane cu hotarari definitive, dintre care 7 achitate. Procent achitari: 10,7%.

DNA Pitesti: 33 de persoane cu hotarari definitive, dintre care 0 achitate. Procent achitari: 0 %.

DNA Ploiesti: 18 persoane cu hotarari definitive, dintre care 4 achitate. Procent achitari: 22%.

DNA Suceava: 60 de persoane cu hotarari definitive, dintre care 4 achitate. Procent achitari: 6,6%.

DNA Targu Mures: 22 de persoane cu hotarari definitive, dintre care 13 achitate. Procent achitari: 59%.

DNA Timisoara: 37 de persoane cu hotarari definitive, dintre care 0 achitate. Procent achitari: 0 %. -Sursa: raspuns pe 544/2001 al DNA.”, scrie Sorina Matei pe pagina sa de Facebook.