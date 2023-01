Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6: "Vom demara construcția la primele două parcari supraetajate"

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 din Bucureşti, a anunţat, astăzi, într-o postare pe Facebook, construcţia primelor două parcări supraetajate.

Sursa foto: Hepta | Mediafax Foto / Eduard Vinatoru

De asemenea, primarul Sectorului 6 a explicat şi că va continua amenajarea de noi locuri de parcare "atât pentru mașini, cât și pentru biciclete".

"Lucrăm, lucrăm și iar lucrăm! Continuăm proiecte importante și demarăm altele. Avem mulți ani de recuperat, astfel că nu e timp de pierdut.

- Anul acesta finalizăm construcția la creșa "Îngerașii", din strada Rușețu 6A, prima ridicată după 46 de ani. Și, la început de an, am semnat autorizația de construire pentru ce-a de-a doua, de pe Bd. Iuliu Maniu 11B. Urmează și a treia, pe Bd. Timișoara 89. Pentru ambele am semnat contractul de finanțare din PNRR, de 30 de milioane de lei;

- Parcul Liniei: faza I, începută pe 2 mai 2022, va fi finalizată în jurul datei de 1 mai, când vom începe lucrările la faza II și apoi faza III, până la Valea Cascadelor, unde am reușit zilele trecute să închiriem lina ferată de la CFR. În 2024, Sectorul 6 va avea primul parc din #Militari și cel mai lung parc liniar din România, de 4,2 km, cu terenuri de sport, locuri de joacă, spații pentru câini, multe zone de relaxare;

- Pe 29 noiembrie, am dat startul lucrărilor la Valea Largă. Am început cu faza de curățare a terenului, pentru ca Apa Nova să poată introduce rețeaua de apă și de canalizare, după care vor urma și celelalte utilități. Drumul va lega Bd. Timișoara cu Prelungirea Ghencea, în dreptul străzii Valea Cascadelor. Va avea doua benzi pe sens, piste de biciclete și trotuare largi; Pentru ca Apa Nova să intre în forță este nevoie ca PMB să ne emită avizul de defrișare pentru mai mulți copaci si momentan ne cer enorm de multe documente pe care le-am trimis deja.

- Urmează Drumul Osiei, Drumul Roții, Drumul Belșugului și strada Viscolului. Vor fi făcute de la zero. Lucrările includ: exproprieri, introducere rețele de apă, canalizare, construirea întregii infrastructuri rutiere;

- Tot anul acesta, dăm în folosință cele 246 de locuințe sociale, apartamente și garsoniere în cele trei blocuri construite pe strada Alexandru Ivasiuc. Luna aceasta terminăm lucrările, iar în februarie recepția, după demersul pentru repartizare;

- De asemenea, pe Calea Giulești 236 terminăm Banca de alimente și cantina socială- prima construcție ridicată în România de o autoritate publică. Aici, vom depozita alimentele donate de marile magazine. În felul acesta, stopăm risipa alimentară, pentru că 15% dintre alimentele de rafturi expiră și ajung la gunoi. În plus, le oferim pachete și masă caldă celor mai săraci dintre noi, ce vor fi pregătite la bucătăria socială;

- Continuăm să amenajăm noi locuri de parcare atât pentru mașini, cât și pentru biciclete. Cu totul, ținta este de undeva la 8.000, dintre care 600 sunt pentru bicle, organizate în 13 module. În 2022, 4.173 de locuri noi pentru autoturisme au ajuns la noii chiriași cu mașini și primele 100 la bicicliști;

- Și vin cu o altă veste bună. Vom demara construcția la primele două parcari supraetajate, din Sectorul 6. Prima la Lujerului, dar mai avem de parcurs mici piedici birocratice.

- Zona extinsă a Parcului Lacul Morii, inclusiv insula, este în proiectare după care începem procedura de achiziție a lucrărilor pentru partea de execuție. Va fi o oază de verdeață cu zone de recreere, terenuri de sport, spații moderne pentru evenimente culturale și sporturi nautice pe luciul apei;

- Pe final de an, am obținut cu eforturi uriașe finanțare europeană de peste 130 de milioane de lei, cea mai mare obținută vreodată în Sectorul6. Banii sunt pentru 886 de ghene de gunoi, dintre care 743 îngropate. Am făcut 1.000 de ridicări topo, iar anul acesta urmează licitațiile, caietele de sarcini pentru proiectare și execuție. Acum, licitațiile sunt în verificări la ANAP;

- Nu ne oprim și anvelopăm blocuri, iar pentru asta am semnat contracte de finanțare din PNRR, de 100 de milioane de lei! Pe deasupra, vom mai bugeta din fondurile proprii;

- Demarăm procedurile pentru ridicarea unui imobil de locuințe pentru tinerii fără părinți care împlinesc 18 ani și ies din siatemul de protecție. Săptămâna trecută, am semnat la Ministerul Dezvoltării contractul de finanțare;

- Dublăm numărul de locuri de joacă reabilitate. În 2022, am reușit 12, anul acesta avem în plan 24, plus alte 26 aflate în curțile grădinițelor. Peste tot va lucra ADPDU;

- Am finalizat construcția unei grădinițe și a unui after-school, opt clădiri sunt în reabilitare și anul acesta vor fi dotate cu mobilier nou și infrastructură modernă. Iar reabilitarea unităților de învățământ merge mai departe;

- Așa cum am anunțat, sectorul va fi supravegheat cu 3.000 de camere video, montate în puncte importante. Totul va fi monitorizat 24 din 24 de polițiștii locali din cel mai mare centru de comandă din București, ce va fi amenajat tot de noi;

- Am reușim să obținem votul consilierilor generali pentru ca PMB să facă demersuri pe lângă Guvern pentru a prelua terenul SRI din Parcul Grozăvești ca apoi se ni-l dea în administrare. În urma discuțiilor purtate cu SRI, am reușit să convingem să-l redea comunității și vom amenaja anul acesta un parc;

- Lucrăm și la primul spital din Sectorul 6! Anul acesta, finalizăm relocarea conductelor de gaz și îngroparea liniilor medii de tensiune. Va fi lansată procedura de licitație pentru proiectare și execuție;

- Prelungirea Bd. Timișoara. Finalizăm studiul de fezabilitate și de proiectare anul acesta.

- Pistele de biciclete. Am făcut ridicările topo pentru Iuliu Maniu, Drumul Taberei și Splaiul Independenței și sunt în curs de proiectare.

- Continuăm cu recuperarea terenurilor industriale, pe care le vom reda comunității. La fel și cu amenajările peisagistice de calitate;

- Și mergem mai departe cu evenimentele în comunitate: CampRun, AstroFest, Cinema sub stele, BeActive, Străzi deschise, West Side Christmas Market și alte acțiuni punctuale gândite doar ca să petrecem împreună timp de calitate la noi, acasă, în 6!", a scris Ciprian Ciucu în postarea de pe Facebook.