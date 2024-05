S-au copt cireșele de mai! Prețul cu care se vinde un kilogram la producător | ”Gustul este divin!”

S-au copt cireşele de mai, fructele ”vedetă” ale acestei luni! Producătorii au scos deja marfa în faţa porţii. Cei care aleg să le achiziționeze direct din livadă plătesc chiar și cu 50% mai puțin comparativ cu cele cumpărate din piețe.

A început sezonul cireșelor de mai, iar producătorii au scos la vânzare deja primele recolte.

”Sunt foarte bune! Sunt foarte gustoase! Mărimea nu este exagerat de mare, însă producția este foarte, foarte bună. Suntem foarte mulțumiți!”, a spus un producător.

Producătorii au scos deja marfa în faţa porţii, iar preţul de vânzare este între 30 și 40 de lei pentru un kilogram.

”Gustul este divin! Sunt mai multe soiuri, nu e numai un soi. Ce este de-al nostru, cu mâinile proprii cultivat și cules, e chiar ok”, a spus o femeie.

La poarta livezii, prețul este mult mai mic decât în piețe, iar cumpărătorii pot culege singuri cireșele.

În GALERIA FOTO de mai jos puteţi vedea mai multe imagini cu cireșele de mai.

”Eram în trecere spre Severin, am văzut plantația asta frumoasă. Fructele mi-au sărit în ochi și am zis să opresc să vedem. Îmi place că plantația are mai multe soiuri și fiecare cu gustul lui”, a spus un bărbat.

”S-au copt cireșele la Păulești. Vă invităm să veniți să mâncați cireșe, vitamine proaspete, naturale”, a spus un producător din Prahova.

Pomicultorii sunt multumiți de recolta din acest an, deși nu a fost tocmai generoasă, iar recoltarea fructelor a fost una anevoioasă.

”E muncă, să știți, la cireșe. Nu prea găsim oameni să ne ajute. Anul ăsta au rămas în comparație cu anul trecut când nu știu dacă am mâncat 10 cireșe din astea de mai. Pot să vină musafirii la cireșe”, a mai spus producătorul din Prohova.

În pieţe, un kilogram de cireşe de mai se vinde cu cel puţin 60 de lei pe kg.