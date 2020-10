O clădire monument istoric din centrul Capitalei s-a prăbușit!

O clădire încadrată în categoria 'monument istoric' s-a prăbușit parțial, pe strada Iuliu Barasch din București, lângă Teatrul Evreiesc de Stat. Din fericire, nu au existat persoane rănite.

În urma incidentului, au fost evacuate șase persoane care locuiesc în clădirea lipită de imobilul prăbușit, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov.

"Am fost soliciitaţi să intervenim pe strada Iuliu Barasch. Când am ajuns la locul intervenţiei am găsit o clădire parţial prăbuşită cu elemente de construcţie căzute pe stradă. Am procedat la evacuarea a şase persoane din clădirea învecinată şi am anunţat ISC pentru verificarea clădirii, dacă se prăbuşeşte sau nu. Aşteptăm să vină un expert şi apoi vom putea lăsa persoanele să intre în clădire.", a declarat Liviu Rupa, unul din pompierii care au intervenit la locuinţa prăbuşită.

Zona a fost securizată iar la faţa locului acţionează echipaje ale Detaşamentului Special de Salvatori, dar a fost adusă şi o autospecială cu scară.

În București, peste 350 de clădiri sunt încadrate în clasa I de risc seismic (construcții cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită), conform Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic. În cazul unui cutremur puternic, acestea s-ar prăbuși. Mare parte din ele sunt locuite.