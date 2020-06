Claudia Pătrășcanu, mesaj dur pentru Gabi Bădălău

Despre motivele divorțului, despre căsnicia eșuată și obstacolele pe care încă le întâmpină de când a plecat din casa fiului senatorului și s-a mutat împreună cu cei doi copii în Constanța, Claudia Pătrășcanu a povestit în exclusivitate pentru emisiunea Show Blitz, de la Antena 3.

Întrebată dacă este adevărat ce a scris presa despre scandalurile din familia sa și despre faptul că ar fi fost agresată fizic, Claudia Pătrășcanu a răspuns:

"Au fost. Vă dați seama, nu-mi face bine să mă gândesc și să-mi reamintesc de cele întâmplate, pentru că cumva am trecut peste și ușor-ușor sunt spre vindecare. Au fost lucruri grele, întâmplări urâte, dar tot ce s-a întămplat și fiind vorba despre o instanță, clar, se vor regăsi la dosar.

Am tot spus că lucrurile se vor schimba, că va fi bine, m-am tot rugat neîncetat, dar niciodată nu mi-am dorit ca eu și copiii să plecăm vreodată din casa unde ei s-au născut, unde ei au crescut, dar dacă așa s-a vrut ca noi să plecăm din casă.. Pentru că am fost dați afară din casă, nu am plecat eu niciodată. Și n-aș fi făcut lucrul acesta. Dar, dacă aș fi fost înțeleasă și s-ar fi dorit acel divorț. A fost mai ușor să spună: 'Vreau să dispari din casa aceasta'".