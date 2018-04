Claudiu Manda: Comisia pentru legile siguranţei naţionale solicită structurilor din domeniu propuneri de modificare a legislaţiei

Comisia parlamentară specială privind analizarea şi actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în domeniul securităţii naţionale a decis, miercuri, să trimită adrese către toate instituţiile din domeniu pentru a le solicita ca, în termen de două săptămâni, să trimită propuneri de modificare a legislaţiei, a anunţat preşedintele comisiei, Claudiu Manda.



"Am avut a doua şedinţă a comisiei. Am avut pe ordinea de zi aprobarea solicitării de a trimite adrese spre structurile pe care noi considerăm că au în activitatea lor zonă de competenţă în ceea ce înseamnă securitatea naţională. Potrivit acestor adrese, vom solicita ca în termen de două săptămâni să primim un răspuns de la aceste instituţii sau structuri privind propunerile de modificare a legislaţiei în domeniu. Aceste solicitări trebuie să ne parvină şi în format electronic şi în format scris, dar să ne parvină sub formă de amendamente cu articolele care vor să le modifice şi cu argumentele necesare", a afirmat Manda.



"După ce vom primi răspunsul de la instituţii, vom decide în comisie dacă va fi nevoie să şi invităm conducerile acestor instituţii pentru a lămuri propunerile de amendare a legislaţiei, dacă considerăm că este necesar", a menţionat el.



Comisia a mai decis să solicite Secretariatului general să pună la dispoziţie, tot în termen de două săptămâni, un studiu comparat privind legislaţia în domeniu în câteva ţări considerate de referinţă: SUA, Marea Britanie, Franţa, Italia şi Germania.



"Vrem să vedem câte servicii sunt acolo, care sunt atribuţiile acestora, care este rolul dintre Parlament şi acestea şi alte detalii", a adăugat senatorul social-democrat.