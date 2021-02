Scandal uriaş între USRPLUS şi PNL la sectorul 1. Clotilde Armand s-a dus să-l dea afară din birou pe viceprimarul PNL

Concret, Clotilde Armand s-a dus în biroul viceprimarului PNL şi le-a spus colaboratorilor acesteia să îşi strângă lucrurile, că au o noapte la dispoziţie pentru asta, şi că vor fi mutaţi în altă clădire.

În inima scandalului se află proiectul de lege vizând poliţia locală, pus de Armand pe ordinea de zi. Aceasta s-a enervat după ce a fost luată la întrebări de consilierii PNL referitor la aspectele legale ale proiectului.

Primarul a ieşit din sală şi s-a dus glonţ în biroul viceprimarului liberal, Ramona Porumb.

Însă viceprimarul nu se afla acolo: era în şedinţa din care plecase Clotilde Armand.

"Nu pot comenta gestul în sine. Am avut opinii diferite pe anumite proiecte, este normal. A fost situaie neprevăzută discutam pe tema deschiderii şcolii. M-au anunţat colegii că a venit în birou şi ne-a cerut să ne mutăm (...) Nu pot comenta gestul în sine", a declarat Ramona Porumb la Antena 3.

Incidentul este confirmat, cu detalii, pe Facebook, şi de liderul PNL Sector 1.

În ședința de Consiliu Local “de îndata” de la sectorul 1 (convocată de urgenţă fără să existe nicio urgenţă), la punctul despre situația școlilor în prag de redeschidere, primarul Armand a ieşit din sală. Ca sa scrie o postare pe Facebook. Ştiţi cum a raspuns celor 10 întrebări legitime pe care PNL i le-a adresat public? Exact cum v-am scris de acum doua ore: ca “USL trăiește la sectorul 1”. Zero argumente, zero răspunsuri. Atât de mult ii pasa de școlile din sector (...)

Dar asta nu e tot. A mai făcut ceva. A dat buzna în biroul viceprimarului PNL, aflat în ședinta de Consiliu, ca să-i anunţe pe consilierii săi că dă afara din primărie viceprimarul PNL si staff-ul ei. Vor fi mutați în altă clădire si au la dispoziție...seara aceasta să se mute.

De ce asemenea gesturi? Pentru ca viceprimarul PNL, împreună cu colegii liberali, a îndrăznit să nu fie de acord cu fiecare punct de pe ordinea de zi", a menţionat liderul liberal.

Sectorul 1 sub conducerea primăriţei Clotilde Armand: Fără pază în şcoli şi îngropat sub gunoaie

Însă primarul Armand este în centrul altor două scandaluri: sistarea investiţiilor la patru spitale şi scandalul gunoaielor, care ameninţă să îngroape, din nou, străzile din sector.

În ceea ce priveşte spitalele, Armand se apără pe Facebook şi spune că responsabil de finanţarea celor patru spitale este statul.

"În Hotărârea de Guvern cu nr. 114/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății scrie negru pe alb că aceste unități despre care unii au ales să mintă în spațiul public SUNT FINANȚATE INTEGRAL DE STAT", a explicat primarul sectorului 1.

În schimb, fostul primar al sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat la Antena 3 că, în mandatul său, cele patru unităţi spitaceşti au fost finanţate şi de primăria de sector, cu acordul Curţii de Conturi.

Dan Tudorache: Întrebaţi-o pe Armand ce vrea să facă cu 250 de milioane de euro

"Când am fost ales primar în vara lui 2016, am făcut solicitare la Curtea de Conturi să pot finaliza lucrările de investiţii în spitale, solicitare pe care am reînnoit-o în fiecare an (...)

Administraţia actuală nu doreşte să investească în spitale. Proiectul în acest sens a trecut cu voturile consilierilor USR şi PNL (...) Nu ştiu de ce nu sunt bani.

Este cea mai bogată primărie, cu un buget de un miliard de euro pe patru ani. Pentru spitale nu are bani. Pentru ridicarea gunoaielor nu are bani. Luni începe şcoala şi a retras paza din şcoli (...)

Rolul primarului este să fie un bun gospodar. Până în aprilie, trebuie să vină (Clotilde Armand, n.r.) cu bugetul în faţa Consiliului Local. Pe doamna primar s-o întrebaţi ce vrea să facă cu 250 de milioane de euro", a spus, la Antena 3, Dan Tudorache.