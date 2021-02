Clotilde Armand, reacţie la atacul lansat de Gabriela Firea şi Dan Tudorache

''Un fost primar al Capitalei și un fost primar de Sector protestează pentru că eu n-am construit spitale doar la televizor sau din hârtie creponată. Ambii din PSD. Primul n-a făcut nimic în cei 4 ani de mandat iar al doilea s-a jucat cu diamantele până l-au luat procurorii DNA la explicații. Aici s-a ajuns'', este singura reacţie, fără alte explicaţii despre scandalul spitalelor lăsate fără finanţare.

Vă prezint o informație care nu-i avantajează deloc pe cei care mă acuză voit mincinos că am tăiat bani de la spitale.... Posted by Clotilde Armand on Friday, 5 February 2021

Primarul sectorului 1 a avut altă abordare în scandalul banilor pentru spitale, când era în opoziţie şi nu la putere. Una total opusă.

În 2016, pe când era în opoziţie, aceasta îi reproşa fostului primar, Dan Tudorache, că nu investeşte bani pentru reabilitarea Spitalului de Arşi, deşi ar avea de unde. Astăzi, Clotilde Armand ia însă o decizie complet opusă: opreşte finanţarea pentru acest spital şi pentru alte 7 unităţi.

Ar vrea să i le transfere lui Nicuşor Dan, dar acesta a anunţat că acceptă doar dacă primeşte şi bani pentru ele.

Planul PSD să o blocheze pe Clotilde Armand

PSD convoacă de urgenţă Consiliul Local al Sectorului 1, în scandalul privind tăierea finanţării a 8 spitale importante. Social-democraţii au anunţat că vor să promoveze un proiect de hotărâre de consiliu local care să o anuleze pe cea a lui Clotilde Armand şi să blocheze astfel transferul spitalelor în administraţia primărie generale

''Astăzi, colegii mei, consilierii de la Sectorul 1, au depus doua documente la Secretariatul general al Primăriei de sector şi la cel al Consiliului local al Sectorului 1: primul prevede convocarea unei ședințe "de îndată" pentru luni, la 12, de către o treime de consilieri, ce am reușit sa avem, chiar dacă suntem în opoziţie.

Al doilea este un proiect de hotărâre prin care solicitam abrogarea deciziei care taie finanțarea celor patru spitale: Spitalul de copii Grigore Alexandrescu, Spitalul de Urgenţă Floreasca, Spitalul de arşi şi Spitalul de urgenţe oftalmologice.

Am văzut ca sunt consilieri ai partidelor de dreapta care au afirmat ca regreta votul. Dacă vor sa demonstreze că au buna credință şi nu au ştiut ce au votat, pot să-şi demonstreze, luni, profesionalismul, ataşamentul faţă de cetăţeni, omenia şi responsabilitatea.

Au posibilitatea să voteze abrogarea proiectului monstruos care taie finanţarea spitalelor din Capitală, spitale renumite la nivel naţional. Nu ne oprim aici!

Gabriela Firea: Cerem prefectului să suspende hotărârea dată de Clotilde Armand. Mergem şi la Tribunal

''Oamenii au nevoie sa simtă ca cineva se zbate pentru dreptatea lor. De aceea, depunem acțiune și către prefect care poate suspenda aceasta hotărâre. M-aş fi aşteptat ca, aşa cum a făcut-o în alte dăţi, domnul Berbeceanu sa se autosesizeze.

Nu a făcut-o. Nu-i pasă de pacienţi, de copiii trataţi la "Grigore Alexandrescu", sau nu ştie din partea cărui partid mai ocupă funcţia?

Mergem şi mai departe, cu plângere prealabilă și acțiune in contencios administrativ la Tribunalul București. Asistăm la un ping-pong între Primarul Sectorului 1 și Primarul general cu cele patru spitale.

Clotilde Armand nu a dorit să mai finanţeze aceste unităţi spitaliceşti. Este vorba de cheltuieli de întreţinere, cu utilităţile, cu paza, cheltuieli de investiţii", a declarat, vineri, Gabriela Firea.

Dan Tudorache, despre deciziile scandaloase luate de Clotilde Armand

Fostul primar al Sectorui 1, Dan Tudorache, a vorbit joi în exclusivitate la Antena 3 despre situaţia celor patru spitale din Capitală, a căror finanţare va fi tăiată.

''Nu pot să îmi dau seama de ce nu sunt bani. Adică, nu mai are bani pentru spitale, nu are bani pentru salubritate, dar atunci, pentru ce are bani? Adică, stau și mă gândesc, cum va face bugetul, pentru că, în perioada următoare, până în luna aprilie trebuie să vină cu bugetul în fața consilierilor locali. Nu îmi dau seama unde vor să ducă acei bani pe care Primăria îi are. Este cea mai bogată Primărie. Are 1 miliard de euro pe patru ani, deci ar avea undeva la 200-250 milioane euro pe an. Nu pot să îmi dau seama unde investeşte. Gândiţi-vă că luni începe şcoala. A retras toată paza din şcoli. Deci fără pază în şcoli, fără pază la spitale. Nu mai investeşte în spitale, nu mai plăteşte facturile la curăţenie. Ăsta e rolul primarului, să fie gospodar'', a spus Dan Tudorache.