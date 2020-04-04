Cod galben de ceață densă sâmbătă dimineața

Avertizarea e valabilă până sâmbătă, la ora 11.
Zonele afectate din județul Constanța: Constanța, Medgidia, Năvodari, Cernavodă, Ovidiu, Murfatlar, Eforie, Cobadin, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Lumina, Ostrov, Negru Vodă, Băneasa, Topraisar, 23 August, Agigea, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Limanu, Lipnița, Peștera, Chirnogeni, Albești, Independența, Oltina, Aliman, Ciocârlia, Amzacea, Cuza Voda, Pecineaga, Deleni, Saligny, Adamclisi, Dobromir, Mereni, Ion Corvin, Costinești, Comana, Bărăganu, Tortoman, Cerchezu, Dumbrăveni, Mangalia;
Avertizarea e valabilă până sâmbătă, la ora 11.
Zonele afectate din județul Constanța: Constanța, Medgidia, Năvodari, Cernavodă, Ovidiu, Murfatlar, Eforie, Cobadin, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Lumina, Ostrov, Negru Vodă, Băneasa, Topraisar, 23 August, Agigea, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Limanu, Lipnița, Peștera, Chirnogeni, Albești, Independența, Oltina, Aliman, Ciocârlia, Amzacea, Cuza Voda, Pecineaga, Deleni, Saligny, Adamclisi, Dobromir, Mereni, Ion Corvin, Costinești, Comana, Bărăganu, Tortoman, Cerchezu, Dumbrăveni, Mangalia;