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Cod galben de ceață densă sâmbătă dimineața

04 Apr 2020   •   09:48
Cod galben de ceață densă sâmbătă dimineața Foto: pixabay.com

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă dimineaţa, o avertizare nowcasting Cod galben de ceaţă densă, valabilă în orele următoare în localităţi din judeţul Constanţa.

Avertizarea e valabilă până sâmbătă, la ora 11.

Zonele afectate din județul Constanța: Constanța, Medgidia, Năvodari, Cernavodă, Ovidiu, Murfatlar, Eforie, Cobadin, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Lumina, Ostrov, Negru Vodă, Băneasa, Topraisar, 23 August, Agigea, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Limanu, Lipnița, Peștera, Chirnogeni, Albești, Independența, Oltina, Aliman, Ciocârlia, Amzacea, Cuza Voda, Pecineaga, Deleni, Saligny, Adamclisi, Dobromir, Mereni, Ion Corvin, Costinești, Comana, Bărăganu, Tortoman, Cerchezu, Dumbrăveni, Mangalia;

Avertizarea e valabilă până sâmbătă, la ora 11.

Zonele afectate din județul Constanța: Constanța, Medgidia, Năvodari, Cernavodă, Ovidiu, Murfatlar, Eforie, Cobadin, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Lumina, Ostrov, Negru Vodă, Băneasa, Topraisar, 23 August, Agigea, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Limanu, Lipnița, Peștera, Chirnogeni, Albești, Independența, Oltina, Aliman, Ciocârlia, Amzacea, Cuza Voda, Pecineaga, Deleni, Saligny, Adamclisi, Dobromir, Mereni, Ion Corvin, Costinești, Comana, Bărăganu, Tortoman, Cerchezu, Dumbrăveni, Mangalia;

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