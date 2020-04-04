Cod galben de ceață densă sâmbătă dimineața

04 Apr 2020 • 09:48

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Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă dimineaţa, o avertizare nowcasting Cod galben de ceaţă densă, valabilă în orele următoare în localităţi din judeţul Constanţa.