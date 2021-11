Colegiul Medicilor s-a autosesizat în cazul morții lui Petrică Mîțu Stoian. Vicepreședintele explică ce se va întâmpla în continuare

Gheorghe Borcean, vicepreședintele Colegiului Medicilor, a explicat pentru Antena 3 ce se va întâmpla în continuare, odată cu această autosesizare:

„Marți, în ședința Colegiului Județean Caraș-Severin s-a produs procedural autosesizarea în baza unui articol din statut și pentru că în spațiul public au apărut afirmații și acuzații pentru presupuse neconformități medicale care ar fi dus la decesul lui Petrică Mîțu Stoian.

Am întocmit corespondență către Spitalul Județean Caraș-Severin ca să ne pună la dispoziție documentele medicale pe numele lui Petrică Mîțu Stoian. La fel, am scris la Clinica Nera ca să ne nominalizeze medicul sau medicii care au tratat pentru că nu am avut o informație exactă. Să ne spună exact numele lui și să ne dea diplomele și acreditivele și actele în baza cărora lucrează la acea instituției. Am cerut clinicii să ne înainteze documentele care autorizează și acreditează practica în acea instituție.

Am făcut o corespondență către laboratorul județean de medicină legală ca să ne pună la dispoziție rezultatele macroscopice, microscopie și toxicologice ale autopsiei cadavrului lui Petrică Mîțu Stoian. (...)

După ce vom avea dosarul medical al defunctului vom constata că acolo sunt niște înscrisuri medicale. Toate acelea vor trebui să ajungă la unul dintre colegii noștri expert în această specialitate (n.r. oxigenoterapia hiperbară) care să ne spună ce înseamnă lucrurile acelea. Indiferent care ar fi fost terapia, unul dintre colegii noștri trebuie să dea bibliografie, un fel de lecție pentru cei care vor judeca despre ce s-a întâmplat acolo pentru ca noi să fim în cunoștință de cauză.”

„Oricâți medici și-au pus semnătura pe acele documente medicale, aceea toți vor fi întrebați despre ce s-a întâmplat acolo”, a explicat Gheorghe Borcean.

Investigația Colegiului Medicilor ar trebui să fie finalizată în două luni, a mai precizat vicepreședintele.

