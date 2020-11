Localnicii unei comune din Iaşi nu au auzit niciodată de COVID-19: "Nu știu ce ar trebui să mă doară. Poate ficatul”

Comuna Focuri este situată la doar 45 de kilometri distanță de Iași. Miercuri dimineață s-a anunțat că municipiul Iași a atins rata de infectare de 5,00 la mia de locuitori. Dintre acestea, circa 6.200 sunt cazuri active, în timp ce 158 de persoane au decedat.

În comuna Focuri, însă, localnicii par că trăiesc într-o altă poveste. În lumea lor, ei nu cred în acest nou virus. Au ales să nu mai vadă şi să nu mai audă ce se discută prin România. Își închid televizoarele pentru că, spun ei, "ne-am săturat de știri cu acest Corona”

Sătenii poartă mască doar pentru a nu fi amendați

Localnicii spun că nu înteleg rostul măştii, nu știu dacă masca îi protejează sau nu, dar oricum acest subiect nu îi interesează prea tare.

Localnic: "Nici dacă aș avea COVID-19 nu aș ști. Nu știu ce ar trebui să mă doară. Poate ficatul”

Oamenii susţin că nu cred ca virusul îi va afecta pentru că poartă mască când se duc la magazin

„Nu m-a anunțat nimeni cum trebuie să procedez dacă am COVID-19. Nu știu dacă există tratament pentru așa ceva. Nu m-am ferit niciodată de boală. Port mască când merg la magazin. Nu știu care sunt simptomele de COVID-19, ce dureri ar apărea la Covidu’ ăsta. Am zis că dacă nu am fost niciodată bolnav, nu mi se întâmplă mie”, a mai precizat pentru bzi.ro un localnic din comuna Focuri, Iaşi.

Localnic: Mă doare Covidu acesta într-o coastă, în ficat?

"Dacă aș avea Coronavirus, nu aș ști, pentru că nu știu ce dureri dă. Nu știu să spun, băi! Mă doare Covidu acesta într-o coastă, în ficat?

Nu pot să-mi dau seama. Pe aici prin zonă nu prea am auzit de Covid. Nu sunt speriat deocamdată”, a mai spus încrezător localnicul.

Deși principala preocupare a autorităților, dar și a populației este de a împiedica răspândirea infecției cu Coronavirus, la Focuri totul pare „sub control”.

"Nu știu nimic despre Coronavirus, că nu mă interesează, nu cred în așa ceva. Port masca pentru că mă amendează. Nu cred, pentru că nu sunt cazuri, sau or fi fost, dar nu știu.

Nu am cum să-mi dau seama dacă am Coronavirus pentru că nu am mai avut. De unde să știu ce simptome am? Am auzit la televizor că-ți afectează plămânii”, a mai precizat un alt localnic din comuna Focuri, Iaşi

Localnic: "Oamenii care mor în spitale nu mor de Covid"

"Oamenii care mor în spitale nu mor de Covid. Mor pentru că nu sunt tratați de bolile pe care le au. La 8.000 și ceva de cazuri toți au murit de COVID-19? Vă spun eu că nu. Oamenii au murit de alte boli, de cancer, de boli cronice.

Nu cred în infecția cu COVID-19 pentru că sunt prea multe cazuri. Dacă erau doar câteva, poate credeam”, spune o altă localnică din comuna Focuri, Iaşi.

Deși nu știu care sunt simptomele specifice infecției cu noul tip de virus, nu se tem că se vor infecta

"Știu că e foarte periculos virusul. Eu nu am avut, dar am înțeles că afectează plămânii și căile respiratorii. Dacă nu am avut Coronavirus, nu știu ce simptome ai.

De la o bucată de timp nici nu mă mai uit la televizor, că prea mult se vorbește despre acest subiect. Ne cam plictisește subiectul acesta. Coronavirusul este ca și cancerul.

Orice om poate să aibă COVID-19 și să nu știe”, spune o altă localnică din comuna Focuri, Iaşi.

O mamă tânără, în vizită la rude, fără mască, fără distanțare fizică spune că ştie de Covid-19, dar nu o interesează subiectul

"Da eu știu ce este Coronavirus? Eu nu citesc ziare. Nu mi-e frică de COVID-19. Știam că sunt oameni care mor în spitale. Dar de ce să mă sperii? Port mască, nu ieșim afară. Am ieșit acuma, am uitat să-mi iau mască. Nu știu care sunt simptomele de COVID-19. Nu mă interesează”, a spus tânăra mama, notează bzi.ro