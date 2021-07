Confruntare Cîțu-Orban: Candidații la șefia PNL s-au întrecut în declarații la conferința de alegeri interne a PNL Dolj

„Eu sunt Florin Cîţu şi sunt un oltean mândru, de la Râmnicu-Vâlcea. Bine acolo jumătate zice că suntem munteni, jumătate olteni, am scăpat de perfectul simplu, dar când mă întorc acasă mai revine. Domnule Stoica în sezonul următor aş vrea abonamente la ambele echipe. Ţin cu Craiova, dar asta e. Vreau ca după 25 septembrie, toţi să avem abonament la un singur campionat al PNL.

Lupta noastră nu e cu PNL, cu colegii noştri din PNL, este cu PSD. PSD sunt inamicii noştri numărul 1. E important să ştim că după 25 septembrie suntem cu toţi o echipă. (...) Vreau să devenim cel mai mare partid politic din România şi să câştigăm toate tururile de alegeri – locale, parlamentare, prezidenţiale şi europarlamentare.

Să câştigăm tot, dar să fim şi 8 ani la guvernare. Nu e doar o marotă. Azi avem şansa de a avea resurse pe care nu le-a mai văzut niciodată România. Fără preşedintele Klaus Iohannis nu am fi fost la guvernare, trebuie să recunoaştem acest lucru, fără acest parteneriat. Cel puţin 8 ani de zile la guvernare.”, a afirmat Florin Cîţu.

Contracandidatul lui Cîțu la șefia PNL, Ludovic Orban, le-a mulţumit liberalilor care au câştigat la nivel local multe comune și a spus încrezător că poate să asigure guvernarea PNL pentru 12 ani, mai mult decât Florin Cîțu.

„Acestea sunt fapte, sunt realizări pe care le-am făcut pentru Dolj, pentru Oltenia şi vom continua pe această linie. Vă doresc sănătate, înţelepciune, discenământ, alegeţi cu mintea voastră şi aici la nivelul judeţului şi la nivel naţional. Şi aveţi încrede în mine, preşedintele PNL pentru că eu vă cunosc, eu vă sunt alături, eu ştiu care e direcţia pe care trebuie să meargă PNL, ştiu ce trebuie făcut în PNL şi fiţi convinşi că sunt un partener, un coleg şi un om care are capacitatea, aşa cum am realizat în cei patru ani să ducă PNL spre victorie. Iar eu îmi doresc nu o guvernare pe 8 ani, eu îmi doresc o guvernare pe cel puţin 12 ani, cât a fost marea guvernare liberală între 1876 şi 1888, marea guvernare liberală sub conducerea lui Ion C. Brătianu.”, a declarat actualul preşedinte al PNL.

Acesta a garantat că drumul expres Craiova-Piteşti va fi finalizat până în 2024.

„S-a finalizat practic prima parte a magistralei de gaz care face legătura între Craiova şi Segarcea. Drumul expres Craiova-Piteşti e un proiect început în 2008 şi care iată că devine realitate. Se lucrează pe 3 tronsoane şi vă garantez că până în 2024 va fi gata drumul expres Craiova-Piteşti ca o realizare a PNL. Fac legătura cu Fordul care a decis să facă o investiţie masivă în Craiova în producerea unor vehicule pe electric. Filialele din Oltenia ştiu că m-au avut ca partener în alocarea a 20 de milioane pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru autostrada Calafat-Lugoj”, a completat liderul liberalilor.



