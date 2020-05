Ritual dubios la Arhiepiscopia Tomisului. O credincioasă a început să se învârtă în jurul ÎPS Teodosie, în timpul slujbei

Credincioșii trebuie să respecte condițiile de distanțare socială și să poarte măști de protecție.

Un incident neobișnuit a avut loc vineri dimineață la Constanța. Părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a oficiat slujba Sfintei Liturghii în fața Catedralei “ Sfinții Ap. Petru și Pavel”, de la ora 8:30, când o femeie a început să se învârtă, necontrolat, la propriu, în jurul prelatului, în timpul slujbei.

Părintele Teodosie și restul preoților nu au reacționat în niciun fel, ba mai mult, Înalt Prea Sfinția Sa a și binecuvântat-o. Nici ceilalți credincioși nu au intervenit și au lăsat-o pe femeie să încheie manifestarea ciudată.

Reacția Arhiepiscopiei Tomisului

”Noi nu am vrut să reacționăm, să intervenim cu ceva. Ne-am dat seama că ne confruntăm cu un om cu o anumită instabilitate emoțională. Ne eram teamă de cum va reacționa. Am fost avertizați de autorități că această izolare la domiciliu vor aduce și probleme comportamentale. Aș vrea să nu fiu în această situație. Sperăm că a fost o chestiune de moment a doamnei și că nu a pățit ceva complicat. Doamna nu e o credincioasă a Catedralei. Nu am identificat-o printre cei care vin în mod frecvent aici. Probabil a venit mai de departe să îl vadă pe ÎPS Teodosie. Sperăm doar să fie o chestiune de moment. După acel moment, a dispărut de la Slujbă, nu am mai văzut-o”, a declarat purtătorul de cuvânt Eugen Tănăsescu, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului.