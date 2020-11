Acces la consultații gratuite, de acasă. Poți obține rețete și concedii medicale online de la peste 500 de medici

În plină pandemie, bolnavii reușesc din ce în ce mai greu să își contacteze medicii și astfel se ajunge la situații critice, chiar și la deces.

De acum înainte putem intra în contact mai ușor cu doctorii noștri.

ASSMB a creat o platforma care să ne ajute pe noi toți să ajungem online, foarte ușor, la specialiștii de care avem nevoie, în mod gratuit.

Cum putem avea acces la consultații gratuite, de acasă

Este vorba de platforma de evaluare și acordare a asistenței medicale la distanță pacient.assmb.ro, unde peste 500 de medici din spitalele Primăriei Capitalei, cu 53 de specialități medicale, au acordat până în acest moment consultații online pentru aproape 7.000 de persoane.

Managerul spitalului Colentina, Remus Mihalcea, a vorbit la ”Sfat de sănătate cu Andreea Cigolea” despre cum putem avea acces la consultații gratuite, de acasă.

Cum intră bolnavii în contact cu medicii lor, în pandemie

Pacientul intră în platformă, selectează spitalul, apoi medicul din specialitatea de care are nevoie, îi trimite un text în care spune ce simptomatologie are. Pacientul are posibilitatea de a atașa și documente medicale, a spus Remus Mihalcea.

Medicul va răspunde pe mail la aceste informații, în 24-48 de ore.

Putem obține concedii medicale, online

”Noi am utilizat această platformă și pentru pacienții ce se adresau ambulatoriului de specialitate din cadrul spitalului Colentina pentru a ușura situația și a scurta interacțiunea între pacient și medic.

Medicii au posibilitatea a scrie rețete, de a elibera concedii”, a mai spus managerul spitalului Colentina, Remus Mihalcea.