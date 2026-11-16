Contrabandă cu țigări în trenul Kiev - Chişinău - Bucureşti. Marfa era vândută în București, un angajat CFR supraveghea totul

Ţigările erau transportate în compartimente ascunse ale vagoanelor trenului până în staţia Gara de Nord - Bucureşti. Foto: Getty Images

O rețea care făcea contrabandă cu țigări prin intermediul cursei de tren IR 401 pe relaţia Kiev - Chişinău - Bucureşti a fost destructurată de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, relatează Agerpres. În afacere era implicat și un angajat de la CFR, care știa de marfa de contrabandă și supraveghea descărcarea ei pe ascuns în stația de de Revizie Griviţa.

În perioada octombrie - noiembrie 2026, prin intermediul cursei de tren IR 401 pe relaţia Kiev - Chişinău - Bucureşti, deservită de conductori de tren de naţionalitate moldovenească sau ucraineană, au fost introduse pe teritoriul României cantităţi considerabile de ţigări, prin sustragerea de la controlul vamal.

Țigările, transportate în compartimente ascunse

Ţigările erau transportate în compartimente ascunse ale vagoanelor trenului până în staţia Gara de Nord - Bucureşti. După coborârea pasagerilor, mecanicul de locomotivă care deserveşte trenul în cauză îl gara în staţia de Revizie Griviţa pentru efectuarea verificărilor de rigoare, înainte de a pleca în cursă pe relaţia de retur Bucureşti - Chişinău - Kiev.



Pe timpul staţionării trenului în staţia Revizie Griviţa, cu sprijinul unui angajat al Sucursalei de Căi Ferate Bucureşti, care supraveghează zona limitrofă staţionării trenului, cinci persoane descărcau ţigările din tren, după care le transportau până la domiciliile lor sau la alte locaţii bine stabilite.



Anchetatorii nu au date că din această reţea de contrabandă ar face parte conductorii trenului sau mecanicul de locomotivă.

Țigările erau vândute în București

Marfa se descărca, în general, pe latura cu Calea Giuleşti, în zona adiacentă străzii Topraisar, din sectorul 6. Ulterior, contrabandiştii comercializau ţigările pe raza Capitalei, inclusiv printre angajaţii Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR”.



În urmă cu trei zile, poliţiştii de la Direcţia Transporturi şi Secţia Regională de Poliţie Transporturi Bucureşti au prins în flagrant pe doi dintre inculpaţi, în timp ce transportau mai multe pachete de ţigări ce proveneau din Republica Moldova şi care fuseseră introduse în ţară în aceeaşi zi prin intermediul trenului IR 401.



Astfel, în autoturismele celor doi inculpaţi au fost descoperite: 20.000 de ţigări, 200 lire sterline, 500 de euro, 100 de dolari şi 11.138 de lei.



Tot în aceeaşi zi, anchetatorii au efectuat 41 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Giurgiu, Prahova şi Teleorman, prilej cu care au fost ridicate de la persoanele cercetate 51.500 de ţigări de provenienţă Republica Moldova şi au efectuat percheziţia unui autovehicul deţinut de un alt inculpat care s-a prezentat spontan la efectuarea unei percheziţii domiciliare, ocazie cu care au fost descoperite în autoturism 12.160 ţigări de provenienţă Republica Moldova.



În acest caz, sunt cercetaţi penal şase inculpaţi, printre care şi un angajat al CFR, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă asimilată. Patru dintre ei au fost plasaţi în arest la domiciliu, iar ceilalţi doi se află sub control judiciar.