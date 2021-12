Copiii din corul bisericesc, la spital după ce un TIR s-a izbit de microbuzul cu care mergeau la cântare. Șoferul: "Am intrat în rezervorul camionului"

Microbuzul care ăi transporta pe copii se îndrepta de la Eremitu la Sovata, unde aceștia cântau în cadrul unui cor bisericesc. Alături de cei șase copii era și o profesoară și, împreună cu șoferul microbuzului, au ajuns cu toții la unitatea de primiri urgențe în cadrul SMURD Târgu Mureș. În autocamion se aflau două persoane care au refuzat spitalizarea.

Totul s-a întâmplat între bifurcația către Câmpu Cetății și Sovata întru-un loc în care și săptămâna trecută a fost un accident, din cauză că se formează foarte ușor polei pe carosabil. Este un segment de drum cu curbe întru-un loc în care circulația aerului rece favorizează ghețusul.

"Tirul a derapat în fața mea și eu nu am putut să fac nimic și am intrat direct în plin. Tirul venea din partea cealaltă și aveau curbă și în curba era un pod deoarece drumul era prin cu gheață și a derapat și am intrat în camion în rezervorul camionului", povestește șoferul care îi transporta pe copii.

"Era între Câmpu Cetății și Sovata și eu mergeam la Sovata la un cor și erau șase copii și o învățătoare și eu ca șofer. Impactul a fost puternic și atunci am lovit unde este rezervorul acestuia și s-a scurs toată motorina în drum. Bine că nu a luat foc.

La 10:30 se întâmplat. Când venim spre Sovata este o cale ferată și în zona aceea este un pod și este și acolo întotdeauna este gheață și din cauza poleiului. Atunci nu am mai avut ce să fac și am intrat în plin. Mai bine că nu am avut viteză ca altfel ar fi fost și mai rău."

Vicas Diana, medic rezident la UPU SMURD Târgu Mureș, a dat detalii despre accident:

"Am fost solicitati la accident rutier microbuz cu camion. Între localitatea Eremitu și Sovata unde am găsit zece victime din accidentul rutier două victime au refuzat transferul la spital iar despre cele opt victime care au fost transportate avem trei pacienți de cod galben, respectiv cinci pacienți de cod verde. Pacienți de cod galben au traumatism facial cu fractură de mandibulă, la prima vedere respectiv, fractura de membre inferioare. Restul sunt răniți ușor."

"Mergeau să cânte la cor de la Eremitu la Sovata și tirul la a intrat în ei a fost un impact lateral, din câte am înțeles, și cei trei care sunt în roșu sunt cei mai gravi cum ar fi fata cu fractură de mandibulă domnișoară cu fractură la genunchi. La mine in ambulanțier au fost patru copii plus învățătoarea iar întru altă ambulanță încă doi. 8 erau în total", a relatat, pentru Antena 3, medicul de pe ambulanță.

"Cred că erau nouă copii și mergeau de la Eremitu la Sovata. Cinci copii sunt mai grav afectați. Și părinții nu erau deloc. Eu sunt mama uneia dintre fetițe. Am fost doar anunțată, iar fetița mea are fractură de mandibulă", povestește mama unuia dintre copii.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal