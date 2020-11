Corina Constantin, fetița de 11 ani care luptă pentru drepturile copiilor

"Eu ma numesc Corina, am 11 ani și sunt in clasa a V-a. Locuiesc in cartierul Rahova, in ghetouri. Cartierul nostru mi se pare unul mai sarac!

Cele mai mari probleme ale copiilor sunt bulling-ul, saracia si lipsa de acces la educatie.

Acum, cu scoala online, duc lipsa la curent, la internet, la telefon. Le este rusine sa aprinda camera deoarece peretii nu sunt facuti cum trebuie, mobila….

Eu ma rog in fiecare seara. Spun: Doamne, te rog sa ma ajuti pe mine si pe sora mea sa trecem de momentele grele, sa ne ajuti sa invatam.

Antena 3, cea mai mare provocare a campaniei electorale. Liderii politici ai României răspund întrebărilor copiilor României

Cand o sa fiu mare, vreau sa fiu sa deschid o fundatie, sa ajut tot tot felul de copii sau macar sa lucrez la una si sa fac tot ce imi este in putinta sa-i ajut", a povestit Corina.