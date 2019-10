Cornelia a decis să se mute într-o zi în Brazilia. Ce a descoperit după doar câteva zile într-o stație de autobuz. "Era lângă mine..."

foto: Pixabay

Botoșăneanca Cornelia Bordianu (53 de ani) a făcut istorie pe oriunde a mers, a muncit, s-a educat, a ajutat.



În buza jocurilor olimpice și a FIFA, Cornelia era pregătită să facă istorie și în domeniul ospitalității din Rio de Janeiro. Doar că socoteala de acasă nu s-a potrivit. “M-am lovit de realitate, nu vorbea mai nimeni engleză”, explică românca, pentru Libertatea. A învățat limba, le-a asimilat obiceiurile care pot părea bizare pentru europenii căpiați după a nu pierde timpul

A început să facă și voluntariat în Rio, după ce a vizitat Cidade de Deus, o suburbie săracă a orașului, a cărei criminalitate ridicată a devenit cunoscută la nivel mondial când filmul cu același nume a fost lansat, în 2002. “Un prieten regizor m-a invitat să merg acolo. Când am ajuns în City of God, ne-am prezentat la poliția de acolo și comandantul ne-a însoțit în vizită. Ne-a explicat ce-a fost, cum a fost. Într-un moment, am scos telefonul și am vrut să fac o poză. Atunci, comandantul mi-a spus încet: ar fi mai bine să nu! Mă uit la el: de ce? Pentru că sunt copii care probabil vă văd, pot să aibă și o armă și ei nu știu care vă e intenția, de ce faceți poza. Mi-am dat seama că era foarte periculos", spus aceasta.

