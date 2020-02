Coronavirus zdruncină economia mondială. Cine pierde și cine câștigă în criza Covid-19

Luciana Cocoş a prezentat la rubrica Safe Income, de la Antena 3, câteva dintre cele mai afectate domenii.

Producatorii cunoscutei beri Corona anunta pierderi de 170 de milioane de dolari, si vorbesc despre cea mai accentuata scadere a profitului trimestrial din ultimul deceniu. Iar legatura dintre temutul virus si numele brandului a dus la un numar record de cautari pe Google.

Impactul epidemiei de coronavirus se vede foarte clar în industria auto. Vanzarile de autoturisme din China au scazut cu peste 90% în prima jumătate a lunii februarie. O decizie cu impact este si anularea Salonul Auto de la Geneva, masura luata dupa ce guvernul din Elvetia a interzis toate evenimentele cu public numeros. O astfel de decizie s-a luat pentru prima data dupa cel de-al Doilea Război Mondial.

Un alt eveniment major, Targul Internațional de Turism de la Berlin, cel mai mare eveniment mondial din industrie, a fost anulat din cauza epidemiei de coronavirus.

De altfel, turismul este una dintre cele mai afectate industrii. Se estimeaza ca impactul epidemiei asupra turismului global va fi de cel putin 22 de miliarde de dolari.

Scaderi se anunta si in randul companiilor aeriene, care ar putea pierde in jur de 30 miliarde de dolari in acest an din cauza epidemiei de coronavirus si a scaderii numarului de calatorii.

Epidemia de coronavirus are efecte si in industria pharma si exista riscul ca aprovizionarea cu medicamente in Europa sa fie afectata. China este principalul furnizor de ingrediente active din medicamete si produse intermediare-cheie pentru anumite medicamente esentiale.

In toata aceasta criza, exista insa si castigatori. Companiile producatoare de masti de protectie inregistreaza cresteri uriase. De exemplu, unul dintre cei mai mari producatori din Japonia a inregistrat, pe Bursa de la Tokio, un avans de aproape 750% in luna ianuarie.

In aceasta perioada castiga mesajele positive. De exemplu, pe platforma Etsy se vinde deja un tricou pe care e imprimat mesajul "am supraviețuit coronavirusului 2020", la prețul de 16,49 de dolari.