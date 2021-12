Corpul de control cere anchetarea fostului Ministru al Dezvoltării, Ion Ștefan

Tot acest scandal ar fi început în săptămâna în care a fost votat noul guvern. Atunci fostul ministru susținea că în acea săptămână fiul său ar fi fot oprit de trei ori de către poliție, în Vrancea, și ar fi fost legitimat. Asta în condițiile în care fiul circula cu mașina tatălui.

Fostul ministru Ion Ștefan consideră că este vorba de un abuz și acei polițiști ar fi acționat la comandă politică. Mai apoi, Ion Ștefan i-ar fi chemat pe polițiști să dea explicații în sediul Prefecturii județului Vrancea, însă polițiștii, după această întâlnire, au făcut un raport către Ministerul de Interne.

Tocmai de aceea, Lucian Bode și-a trimis Corpul de control pentru a verifica această situație, iar acești au cerut la rândul lor procurorilor să cerceteze faptele.

Rămăne de văzut dacă a fot un abuz din partea polițiștilor sau dacă a fost un abuz al fostului ministru Ion Ștefan.

Ion Ștefan: "Este o minciună sfruntată"

Într-o intervenție în direct la Antena 3, Iona Ștefan a negat vehement acuzațiile aduse. "Este o minciună sfruntată, feciorul meu nu a fost oprit în trafic, a fost legitimat de trei ori în acea săptămână. Era parcat de fiecare dată."

Referitor la convocarea polițiștilor la prefectură pentru a le cere socoteală, fostul ministru a declarat:

"Repet încă o dată: este o minciună sfruntată. Da, am discutat cu prefectul, am discutat cu comandantul Poliției, am discutat cu toată lumea. Nu am cerut la nimeni nici socoteală. Fapta este următoarea: în săptămâna în care a fost votat guvernul Ciucă, un reprezentant al familiei mele a fost legitimt de trei ori. Dacă dvs. vi se pare normală această procedură vă rog să vă gândiți foarte bine la ceea ce vă doriți.

Eu am cerut doar să mi se spună despre ce este vorba."

