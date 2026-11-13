Craiova s-a transformat în Tărâmul Elfilor, iar Sibiul într-o poveste de Crăciun. S-au deschis cele mai așteptate târguri de iarnă

4 minute de citit Publicat la 19:12 13 Noi 2026 Modificat la 19:15 13 Noi 2026

Capitala Olteniei a fost primul oraș care a deschis Târgul de Crăciun. Foto: captură Primăria Municipiului Craiova/Facebook.com

Cele mai așteptate Târguri de Crăciun din țară s-au deschis vineri seară, în prezența a mii de oameni nerăbdători să simtă magia sărbătorilor de iarnă. Craiova s-a transformat într-un „Tărâm al Elfilor”. Elfi, spărgători de nuci, căsuțe unicat și peste două milioane de beculețe au transformat centrul orașului. Sibiul, sub tematica „Ai voie să crezi”, a devenit o poveste despre magia Crăciunului. Bradul, devenit deja tradiție, a primit suflu nou, iar din centru nu lipsesc Atelierul lui Moș Crăciun și Liftul fermecat.

Organizatorii târgurilor din ambele orașe promit evenimente de neuitat începând de astăzi, 13 noiembrie, până la data de 3 ianuarie.

Craiova s-a transformat în Tărâmul Elfilor

Capitala Olteniei a fost primul oraș care a deschis Târgul de Crăciun. Mii de oameni au participat la eveniment, iar imagini transmise în direct de primăria orașului surprind mulțimea entuziasmată că încep sărbătorile de iarnă și orașul lor este luminat acum de peste două milioane de beculețe.

Primăria Craiova a anunțat, într-un comunicat de presă, că Târgul de Crăciun din acest an are tematica „Tărâmul Elfilor”. Astfel, centrul orașului este locuit acum de elfi. Căsuțe unicat, spărgători de nuci și instalații colorate completează decorul.

„Târgul de Crăciun de la Craiova, desemnat anul trecut «Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa», în urma voturilor turiştilor pe platforma European Best Destinations, revine cu o nouă ediţie spectaculoasă, mai mare şi cu mai multe atracţii”, a anunțat Primăria Craiova.

Foto: Primăria Municipiului Craiova

Primăria a mai precizat că târgul s-a extins față de ediția din 2025 și vizitorii pot descoperi noi zone și atracții dedicate sărbătorilor de iarnă.

Ce puteți vizita

Astfel, târgul se întinde în Piața Mihai Viteazul, Piața Ierusalim, Piața Frații Buzești, zona Minerva, strada Theodor Aman, Calea Unirii, str. A.I. Cuza, English Park și zona Teatrului Național „Marin Sorescu”.

Pe Calea Unirii au fost amenajate terasele cu bunătăți tradiționale, iar pe strada Theodor Aman funcționează zonă cu food truck-uri. Vizitatorii vor găsi căsuțe cu produse tradiționale, cadouri, dulciuri și preparate de sezon.

În Piaţa Mihai Viteazul, principala atracţie este Fabrica de Jucării a lui Moş Crăciun, amenajată chiar în mijlocul patinoarului, deasupra căreia va zbura, în fiecare seară, sania trasă de reni.

„Şi tot în Piaţa Mihai Viteazul este amplasat un brad unic în Europa, mai mare decât cel de anul trecut, înalt de 21 metri, în interiorul căruia va circula un tren în miniatură”, a mai transmis Primăria.

Cel mai mare Moș Crăciun, înalt de 9 metri, poate fi găsit în Piața Fraţii Buzeşti.

Piaţa Fraţii Buzeşti găzduieşte cel mai mare Moş Crăciun, înalt de 9 metri, alături de alte decoruri tematice.

Zilnic, vizitorii se vor putea bucura de:

Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun: Piața Mihai Viteazul, 13.11.2026 - 27.12.2026:

Luni - Joi, ora 18:30 | Vineri, Sâmbătă și Duminică: orele 18:30, 19:30;

Luni - Joi, ora 18:30 | Vineri, Sâmbătă și Duminică: orele 18:30, 19:30; Trenulețul din bradul din Piața Mihai Viteazul: zilnic, 13.11.2026 - 03.01.2027: orele 18:30 - 19:00;

Fabrica de jucării - patinoar Piața Mihai Viteazul: zilnic, 13.11.2026 - 03.01.2027:

18:00 - 18:45, 19:30 - 19:45, 20:30 - 20:45, 21:30 - 21:45, 22:30 - 22:45;

18:00 - 18:45, 19:30 - 19:45, 20:30 - 20:45, 21:30 - 21:45, 22:30 - 22:45; Concerte: în fiecare vineri și sâmbătă, la scena din zona bradului de Crăciun din Piața Mihai Viteazul, cu artiști locali și naționali;

Trenulețul Magic: zilnic, între orele 14:00 și 22:00, tarif 4 lei/persoană, biletele se achiziționează direct din trenuleț;

Party Bus: zilnic, între orele 17:00 și 23:00, tarif 6 lei/persoană, biletele se achiziționează direct din autobuz;

Sibiul devine o poveste de Crăciun

Cea de-a 19-a ediție a Târgului de Crăciun din Sibiu s-a deschis tot vineri, 13 noiembrie.

Luminițele au fost aprinse la ora 19:00 și mii de sibieni s-au strâns să se bucure de concertul inaugural susţinut de Mircea Rusu Band şi Andreea Vîlcan.

„Anul acesta avem 120 de expozanţi, este un număr pe care l-avem fixat de câţiva ani. Nu urmărim să creştem târgul ca şi dimensiune, ci să îmbunătăţim calitatea. Depăşim cu mult dublul, adică numărul înscrierelor este cam dublu faţă de numărul de spaţii disponibile, dar asta ne permite să facem o selecţie mai bună”, au transmis organizatorii.

Tema ediției din acest an este „Ai voie să crezi”. Organizatorii și-au propus să readucă magia Crăciunului copilăriei.

„Pentru câteva săptămâni, Piaţa Mare devine locul în care şi adulţii, redeveniţi copii, au voie să uite de grabă şi de liste şi să privească sărbătorile aşa cum le priveau odinioară: cu nasul lipit de geam, aşteptând prima ninsoare, numărând zilele până la Crăciun şi crezând, fără urmă de îndoială, că Moşul chiar va veni.

Într-o lume care se grăbeşte mereu, Târgul de Crăciun din Sibiu îşi propune să ofere tuturor un răgaz pentru a regăsi emoţia acestor amintiri şi pentru a le crea pe cele care vor rămâne în sufletul copiilor de astăzi. Pentru că, indiferent de vârstă, fiecare dintre noi păstrează undeva în suflet bucuria Crăciunului trăit în copilărie”, a transmis Primăria Sibiu, într-un comunicat de presă.

Construit în jurul temei copilăriei, ediția din acest an arată diferit. Bradul, devenit deja tradiție, a primit un suflu nou, fiind decorat cu stele albe. Nu a mai fost amplasat marginal, ca în anii trecuți, ci chiar în centrul Pieței Mari, dominând peisajul din jur, iar proiecţiile pe clădirile au revenit, completând decorul de poveste.

De asemenea, zona gastronomică are căsuţe noi, inspirate de atmosfera marilor târguri europene, iar scena, mai mare decât în ediţiile precedente, va deveni un punct important al întâlnirilor şi spectacolelor din centrul oraşului.

Printre noutăţile acestei ediţii se numără:

Aleea Poveştilor, un traseu alcătuit din patru căsuţe în care vizitatorii vor putea asculta poveşti audio;

locuri tematice de socializare, de la o gondolă de schi şi o sanie vintage până la o zonă rustică amenajată cu buşteni, gândite ca spaţii în care familiile şi prietenii să se întâlnească, să facă fotografii şi să se bucure împreună de atmosfera sărbătorilor;

Poate cea mai frapantă schimbare este poarta principală nouă, realizată din lemn istoric recuperat de la clădiri vechi de sute de ani, un element care aduce în povestea Crăciunului şi memoria locurilor.