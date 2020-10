Credite rapide de la Provident: „Impreuna rezolvam mai usor”

Astfel, un imprumut la momentul potrivit, pe termen scurt sau mediu, te poate ajuta sa treci de la intentie la actiune. Indiferent ca este vorba despre rezolvarea unei probleme sau implinirea unui vis, Provident Financial Romania poate contribui la reusita ta cu un credit rapid.

Aceasta institutie financiara nebancara – IFN –, prezenta in Romania inca din anul 2006, este specializata in credite rapide ca alternativa la ofertele entitatilor bancare. Promptitudinea cu care compania raspunde nevoilor clientilor sai si transparenta de care da dovada in relatia cu acestia au contribuit de-a lungul timpului la popularitatea institutiei in randul romanilor.

Provident este prima institutie de acest gen care a lansat la nivel national serviciul optional si auxiliar de credite rapide la domiciliu. Cu alte cuvinte, daca optezi pentru acest serviciu, un reprezentant de vanzari va veni chiar la tine acasa pentru a stabili toate detaliile imprumutului tau si pentru a-ti oferi banii in mana.

Ulterior, reprezentantul Provident te va vizita saptamanal sau lunar la adresa la care locuiesti, in vederea colectarii ratelor. In contextul COVID-19, toate vizitele respective se vor desfasura respectand in totalitate regulile sanitare de preventie a raspandirii virusului.

Acest serviciu optional si auxiliar, de gestionare la domiciliu a imprumutului, a fost de la bun inceput special conceput pentru a-ti usura finalizarea planurilor. Pe principiul „Impreuna rezolvam mai usor”, in maximum 48 de ore primesti banii acasa, fara drumuri, eforturi sau batai de cap date de formalitati complexe.

In plus, pentru a-ti veni in ajutor cat mai mult, Provident iti este alaturi periodic cu diverse campanii promotionale. Spre exemplu, cea mai recenta campanie demarata de aceasta IFN: credite rapide cu rate fixe saptamanale si dobanda la jumatate.

De asemenea, Provident te rasplateste cu un premiu in valoare de 300 de lei, daca recomanzi serviciile companiei unui prieten. Mai multe detalii despre aceasta campanie poti citi aici.

Alaturi de promotii, in functie de nevoile si posibilitatile tale, Provident iti ofera ocazia de a alege intre doua optiuni de creditare, imprumutul Standard sau STAR.

Si pentru ca totul impreuna sa fie si mai usor, conditiile pe care trebuie sa le indeplinesti in vederea obtinerii unui credit nebancar Provident sunt minime:

- persoana majora cu cetatenie romana;

- adresa de domiciliu sau resedinta pe teritoriul Romaniei;

- venit fix lunar de minimum 300 de lei, dovedibil;

- un numar de telefon valabil.

Pentru a-ti rezolva mai usor problemele si a-ti duce planurile la bun sfarsit, suna la unul dintre numerele cu tarif normal 021 9877 / 021 275 75 75 sau aplica pentru credite rapide online, direct pe site-ul Provident.ro.