Criminalul de la sala de fitness a fost arestat

O crimă care a avut loc la o sală de fitness din Sectorul 3 a şocat o ţară întreagă. Un tânăr de 19 de ani murit, după ce a fost înjunghiat cu un cuțit.

Atacatorul a fugit ieri de la locul faptei, însă a fost reţinut la scurt timp de poliţişti.

Astăzi, autorul crimei a fost arestat. Tragedia a avut loc în cartierul Vitan, în zona Răcari.

''Bărbatul a fost arestat în urmă cu scurt timp de către Tribunalul Bucureşti, asta după ce seara trecută el a stat ore în şir la audieri la Secţia 11 de Poliţie, iar mai apoi la Serviciul Omoruri, care târziu în noapte i-a dat acea reţinere cu propunere de arestare care s-a concretizat astăzi. Între timp, mama băiatului care a decedat era plecată în Franţa. În seara aceasta la ora 23 are avion către România şi vine aici zilele acestea, ca să ridice trupul neînsufleţit al fiului ei de la INML. Vorbim despre un conflict ce s-a aprins în sala de fitness încă de acum trei zile. A avut o altercaţie între cei doi băieţi, iar mai apoi, ieri s-au reîntâlnit în acea sală de fitness, din nou s-au certat şi totul a degenerat în afara sălii de sport, cu o lovitură de cuţin în spatele tânărului de 19 ani care a decedat, în ciuda manevrelor de resuscitare făcute minute în şir de către salvatori. Agresorul are 20 de ani. Am stat de vorbă şi cu mama lui. A spus doar atât, că nu se aştepta ca fiul ei să facă aşa ceva. Vorbim acum despre fapta de omor pentru care este şi deschis dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti'', a transmis Andrei Grigore, reporter Antena 3.

