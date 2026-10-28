CSM dezvăluie cât câștigă judecătorii din România. Unele indemnizații nete ajung la peste 20.000 de lei pe lună

Din totalul celor 4.544 de judecători cuprinși în datele disponibile la 26 octombrie, aproximativ 46% își desfășoară activitatea la judecătorii. sursa foto: Getty Images

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat, miercuri, în contextul dezbaterilor publice generate de o decizie recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului, date privind indemnizațiile judecătorilor din România și câteva repere de comparație europeană, subliniind că suma brută încasată de un judecător stagiar reprezintă 1,26 câștiguri salariale medii brute naționale, potrivit Agerpres.

Pe de altă parte, indemnizația netă lunară a unui judecător cu grad de curte de apel poate depăși 20.000 de lei, potrivit datelor publicate de CSM.

Joia trecută, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins, în unanimitate, cererile formulate de cinci judecători și foști judecători români, care s-au plâns de neexecutarea integrală a unor hotărâri judecătorești, prin care statul fusese obligat să le plătească diferite sume de bani, cu titlu de despăgubire, pentru diferențele de remunerație considerate a fi discriminatorii în raport cu alte categorii de magistrați sau funcționari.

Care este structura salariilor judecătorilor

Potrivit unui comunicat al CSM, cu grilele salariale aferente lunii octombrie, cu includerea sporurilor, indemnizațiile nete lunare ale judecătorilor variază în funcție de gradul profesional, vechime și gradație, respectiv:

- judecător stagiar: 6.990 - 8.285 lei;

- judecător cu grad de judecătorie: 10.486 - 16.157 lei;

- judecător cu grad de tribunal: 14.390 - 17.948 lei;

- judecător cu grad de curte de apel: 16.309 - 20.346 lei.

'În privința structurii sistemului, din totalul celor 4.544 de judecători cuprinși în datele disponibile la 26 octombrie, aproximativ 46% își desfășoară activitatea la judecătorii (2.076 de judecători - dintre care 1.808 cu grad de judecătorie, 110 cu grad de tribunal și 158 cu grad de curte de apel), 33% la tribunale (1.503 judecători - dintre care 556 cu grad de curte de apel) și 21% la curțile de apel (965 de judecători)', se precizează în comunicat.

Pentru comparație, conform celor mai recente date disponibile ale Institutului Național de Statistică, câștigul salarial mediu din România, în august 2026, era de 5.688 lei net și 9.497 lei brut, menționează CSM.

'Astfel, pentru un judecător stagiar aflat la nivelul minim al grilei, indemnizația brută reprezintă 1,26 câștiguri salariale medii brute naționale, în timp ce, pentru un judecător definitiv cu grad profesional de judecătorie, aflat la nivelul minim al grilei, indemnizația brută reprezintă 1,89 câștiguri salariale medii brute naționale. Spre comparație, media aritmetică a celor 27 de valori publicate pentru statele Uniunii Europene în EU Justice Scoreboard 2026, pe baza datelor CEPEJ din 2024, este de aproximativ 2,13 câștiguri salariale medii brute naționale, România situându-se sub acest indicator', subliniază CSM.

Consiliul arată că a publicat anterior, la 16 iulie 2025, și o analiză comparativă a cuantumurilor salariale la începutul carierei, în care România ocupa poziția 20 din 27 de state pentru venitul brut și poziția 22 pentru venitul net.

'Consiliul Superior al Magistraturii atrage atenția asupra practicilor de transferare deliberată a divergențelor politice interne în fața jurisdicțiilor internaționale, prin prezentarea distorsionată a realităților naționale, care pot aduce câștiguri conjuncturale în plan intern, dar numai cu prețul afectării credibilității instituțiilor statului și, în ultimă instanță, a României', se mai precizează în comunicat.