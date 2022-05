CTP, despre fuga lui Sorin Oprescu în Grecia: ”Are 70 de ani a trăit cum a vrut, şi-a bătut joc de prostimea din Capitală, deci este un învingător”

”Am văzut acum pe ecranele patriei politicieni, ba chiar între ei unul de la PSD, europarlamentar, care a spus cât se poate de clar şi de limpede: „condamnarea lui Oprescu este un scandal, nu poate fi condamnat un om care mi-a operat soacra şi mama şi l-a tratat pe Corneliu Coposu”. Prin urmare, „nu trebuie arestat”.

Precum şi jurnalişti vechi în branşă, pe ecrane, care tot aşa: „Oprescu care a salvat vieţi, care a operat-o pe socră-mea”... care a făcut, a dres. Să vedeţi cum era apărat pe chestia asta. Vasăzică, pe ce temei? Pe temeiul că era chirurg. Nu era cizmar, era chirurg şi opera. Şi dacă era chirurg şi opera nu trebuie să ţinem seama de faptul că el mai şi „opera”.

Că verbul ăsta are două sensuri în limba română. Operăm de ulcer şi operăm la buzunare. E, domnul Oprescu opera. Şi opera bine, cu mult talent.”, a transmis jurnalistul, la Digi24.



”Domnul Oprescu, după părerea mea, cum am mai spus-o şi în alte situaţii, este un învingător. Are 70 de ani, a făcut ce a vrut sistemul muscular al domnului doctor cu naivii - ca să nu spun altfel - care l-au votat, şi-a adunat banul, din ce ne spune hotărârea instanţei – adică constituire de grup infracţional organizat, trafic de influenţă, spălare de bani, luare de mită şi aşa mai departe.

Are 70 de ani, dacă moare mâine înseamnă că are o viaţă împlinită - a trăit cum a vrut, şi-a bătut joc de prostimea din capitală şi din ţară, deci este un învingător.

Ce se mai întâmplă cu dânsul acolo, acum este cum spunea Osama bin Laden, nu ştiu să spun în arabă, dar spun în engleză: „You can't do me any harm, because I'm living in extra life” - deci, n-aveţi ce să-mi faceţi pentru că trăiesc în extra viaţă.

Adică ce am trăit până acum asta e, dacă mai trăiesc ceva e bonus. Aşa şi cu domnul Oprescu. E bonus acum! Dacă obţine să fie eliberat acolo în Grecia, stă în penthouse-ul ăla în Glifada şi... e bonus.”, a transmis CTP.