Ce a făcut fiica lui Hagi înainte de Sărbători. Sute de oameni au fost încântați

Fiica lui Gică Hagi, Kira, a ales o modalitate aparte de a-și transmite urările de sărbătorile de Crăciun.

"O sa spuneti ca sunt subiectiva, dar si daca as fi ales orice alta meserie, tot as fi sustinut domeniile artistice. Daca ne intoarcem in istoria omenirii e usor de observat ca artele sunt cele care ne-au dus in noi etape de dezvoltare si de civilizatie. Stiu ca toti aveti lucruri mai bune de facut, dar va promit ca nu va ia un minut sa va transformati in Mecena si sa incurajati industria cinematografica, semnand aceasta petitie. Cred ca primul pas spre o lume mai buna incepe cu fiecare dintre noi. ?

Si daca tot a venit vorba de fiecare dintre noi, pentru ca intru rar pe Fb, vreau sa va multumesc din toata inima pt toate urarile frumoase pe care mi le-ati facut anul asta, pt ca sunteti alaturi de mine si pt ca desi sunt departe, ma faceti sa ma simt de parca nu as fi plecat niciodata! ❤️?❤️?? ❤️Multumesc muuult!

Sa aveti sarbatori frumoase si linistite si sa incepeti anul in forta cu idei si ganduri bune! ??❄️?", a scris Kira Hagi, care a shareuit o petiție pentru promulgarea stimulentului financiar pentru productiile cinematografice din Romania.