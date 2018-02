Lovitură grea pentru Timișoara. Mesajul transmis de unul dintre cei mai mari oameni de cultură

Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de cultură dați de Timișoara în ultimul secol, Ioan Holender, a anunțat că renunță la funcția de președinte onorific al Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021, pe care o deținea din 2011.

Într-un mesaj public, acesta a transmis că își dorește ca numele său să fie exclus din acest context, mai ales că nu a fost nicicând consultat și că „mă retrag din această «funcție», pe care în fond nu am îndeplinit-o niciodată și pe care nu mai doresc să o dețin”.

„Sunt alături de intelectualii orașului meu, personalități precum Tolcea, Ungureanu, Jecza, Vighi, Lupu Hausvater, Babeți, Armanca, Gârboni, Murgu ș.a. care, din câte am înțeles, nu sunt implicați și nici măcar consultați în privința TM 2021. Pe de altă parte, ca Director Artistic al Asociației Timișoara – Capitală Europeană a Culturii a fost angajat un cetățean din Suedia, care nu are nicio tangență cu Timișoara și care nici măcar nu cunoaște limba română. Bineînțeles că nici despre alcătuirea boardului asociației nu am fost informat, aflând doar deunăzi că și soțul doamnei Neumann este unul dintre membrii acestuia”, a mai transmis Ioan Holender, potrivit pressalert.ro.