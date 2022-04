A murit marele scriitor Jack Higgins. „Vulturul a aterizat” pentru totdeauna

Higgins, al cărui nume real era Henry Patterson, a murit acasă, în Jersey, înconjurat de familia sa, a anunțat HarperCollins într-un comunicat.

A publicat 85 de cărți și a fost cunoscut mai ales pentru romanul său din 1975 „The Eagle Has Landed" („Vulturul a aterizat”), vândut în peste 50 de milioane de exemplare. Romanul a fost adaptat în film, regizat de John Sturges și i-a avut în rolurile principale pe actorii Michael Caine, Donald Sutherland, Jenny Agutter și Robert Duvall, notează Sky News.

Printre alte cărți populare pe care le-a scris se numără „Comes the Dark Stranger” („Vine străinul întunecat”), „Hell is Too Crowded” („Iadul este prea aglomerat”) și „To Catch a King” („Să prinzi un rege”).

Ultima carte a lui Patterson, „Clopotul de la miezul nopții”, a fost publicată în 2017 și a devenit un bestseller Sunday Times.

Născut în Newcastle în 1929 din tată englez și mamă nord-irlandeză, a crescut în Belfast, înainte de a se întoarce în Anglia și a locui în Leeds.

După doi ani de armată, a lucrat ca profesor, scriind în paralel pentru a câștiga bani în plus.

În urma sa rămân patru copii din prima sa căsătorie - Sarah, Ruth, Sean și Hannah - și soția sa, Denise, informează Mediafax.