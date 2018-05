Scriitorul Philip Roth a murit la vârsta de 85 de ani

Foto: Youtube

Scriitorul american Philip Roth, laureat al premiului Pulitzer, a murit la vârsta de 85 de ani, informează miercuri agenţiile internaţionale de presă, citând media americane precum New York Times şi The New Yorker.



Cele două publicaţii americane citează prieteni apropiaţi ai lui Roth. Potrivit Reuters, care îl citează pe agentul literar al lui Roth, Andrew Wylie, scriitorul a murit marţi, la ora locală 22.30, de insuficienţă cardiacă.



Biograful lui Philip Roth, Blake Bailey, a confirmat şi el decesul scriitorului pe Twitter, afirmând că a murit "înconjurat de prieteni de-o viaţă care l-au iubit profund".



Roth s-a născut pe 19 martie, 1933, la Newark, New Jersey, a absolvit Universitatea Bucknell şi a urmat un masterat în literatură engleză la Universitatea din Chicago.



A început să scrie scurte povestiri pentru Paris Review, Esquire, The New Yorker şi alte reviste în timp ce preda la Universitatea din Chicago.



Succesul său timpuriu a fost marcat de controverse după apariţia celui de al treilea roman al său, "Portnoy's Complaint (1969)", în care autorul descrie un onanist compulsiv cu o mamă evreică autoritară.



În multe dintre cărţile sale, Roth a creat alter ego-uri literare sau le-a dat personajelor centrale numele său şi multe caracteristici similare.



El a câştigat un Premiu Pulitzer pentru romanul său din 1997 "American Pastoral", dar nu a primit niciodată premiul Nobel, deşi numele său a fost vehiculat adesea printre posibilii câştigători.



Roth este considerat unul dintre cei mari autori americani moderni, fiind menţionat alături de Saul Bellow, John Updike, Norman Mailer şi Gore Vidal.



Scriitorul a avut o relaţie lungă cu actriţa britanică Claire Bloom însă căsnicia lor de cinci ani s-a încheiat cu un divoţ în 1995. Un an mai târziu, ea a publicat o carte de memorii intitulată "Leaving a Doll's House", în care îl prezintă pe scriitor drept deprimat, izolat, egocentric şi abuziv din punct de vedere verbal.