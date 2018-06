Toamna începe cu FEST(in) pe Bulevard la Teatrul Nottara

Spectacolul "Praf de stele" în regia lui Lucian Sabados



Teatrul Nottara anunță cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, ce va avea loc anul acesta în perioada 12 - 21 octombrie. Festivalul se desfăşoară în trei etape. Prima a avut deja loc, între 27 aprilie - 6 mai: Secţiunea "Planeta Shakespare" (invitaţi de onoare); în parteneriat cu Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova şi cu Fundaţia Shakespeare. În cadrul acestei secţiuni, pe cele două scene ale Teatrului Nottara, s-au jucat şase spectacole

selecţionate în cadrul celei de-a XI-a ediţii a Festivalului Shakespeare: cinci producţii invitate din: Europa (Marea Britanie), Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia şi Statele Unite ale Americii şi o producţie a Teatrului Nottara).



În perioada 12 - 21 octombrie, FEST(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 de producţii scenice, grupate în mai multe secţiuni, la care participă artişti din nouă ţări: România, Franţa, Germania, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan. Conceptul festivalului aparţine teatrologului Marinela Ţepuş. Selecţia spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Ţepuş (teatrolog). Juriul Secţiunii "Criza

comunicării" este format din personalităţi ale teatrului românesc: Emil Boroghină (actor, directorul fondator al Festivalului Internaţional Shakespeare din Craiova, preşedintele Fundaţiei Shakespeare), dr. Roxana Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), prof.univ.dr. Doina Modola (critic de teatru), Doru Mareş (critic de teatru) .



Secţiuni de tradiţie sunt "Criza comunicării" - secţiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenţiei spectatorilor producţii a căror temă este comunicarea; "Bulevardul Comediei" - secţiune competitivă, care vă propune spectacole de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleşi din public; "Premiere în FEST(in)" - cele mai noi producţii ale Teatrului Nottara, altele decât cele legate de temele celorlalte secţiuni; "Invitaţi speciali" - producţii de bună calitate şi de succes, care aparţin unor teatre partenere şi care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; "Multi Art EXIT" - festivalul de teatru pentru persoane private de libertate a devenit una dintre secţiunile festivalului în anul 2015, se va desfăşura în zilele de 21 şi 22 noiembrie; "In memoriam" - dedicată unor personalităţi teatrale

dispărute, care au avut o contribuţie importantă la evoluţia teatrului românesc.



Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe texte adecvate temei centrale, discuţii cu publicul după reprezentaţii, evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), expoziţii de fotografie de teatru, întâlnirile AICT.RO și aniversări ale unor personalităţi teatrale. Detalii despre spectacolele

pe care le puteți vedea la cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard gasiți pe www.festinpebulevard.ro