Cum arată shaorma de 40 de kilograme din Slatina care a cucerit internetul: "Dumnezeu m-a ajutat, acum ajut și eu"

Un tânăr de 27 de ani din Slatina a cucerit internetul cu o shaorma de 40 de kg. Iată de ce această idee l-a făcut extrem de popular, iar clienții stau la coadă să-i cumpere produsele.

Sursa foto: Pixabay

Cristian Adrian Partenie, un tânăr în vârstă de 27 ani, din Slatina, județul Olt şi-a găsit scopul în viaţă din întâmplare.

A călcat pe urmele tatălui său care este bucătar şi după ce a lucrat în domeniul fast food o perioadă, astăzi localul său se numără printre cele mai apreciate din domeniu.

Recent tânărul a cucerit internetul cu o shaorma de 40 de kilograme pe care a postat-o pe TikTok. Demersul i-a adus multe critici, dar şi laude atunci când s-a aflat că shaorma uriaşă a fost livrată unei familii nevoiaşe.

De altfel, acest lucru este o practică în localul său, spune tânărul, care subliniază că în fiecare zi mâncarea rămasă, nu este risipită, ci este livrată acolo unde este nevoie.

„De unde mi-a venit ideea? De la provocările mele de pe Tik Tok. De-a lungul timpului, eu m-am certat cu foarte mulți creatori de conținut care au fost dinaintea mea și pe care, vă dați seama, succesul meu i-a deranjat.

Au încercat să se ia de mine „haterii”. Și am zis – hai, mă, să fac ceva, să vorbească lumea. Și pentru că m-au jignit foarte mulți și mi-au spus că mi-am bătut joc de mâncare, șaorma a fost foarte mare, am pus a doua zi acel filmuleț, cui i-am dat-o. Mâncarea care rămâne eu o mai dau la oameni săraci, seara, că, na, am zis că dacă Dumnezeu m-a ajutat, să ajut și eu”, a spus Cristian pentru adevarul.ro.

Primul video l-a făcut celebru pe TikTok, iar clienții au început să stea la coadă

„Eu am început chestia asta dintr-o greșeală. Am făcut primul tik-tok acum trei luni, iar după, numai așa am ținut-o. Când am pus primul Tik-Tok, a explodat, 1,4 milioane de vizualizări. Am mai avut unul cu 1,2 milioane, altul cu 1,3 milioane și tot așa. Ușor-ușor, lumea m-a văzut, le-a plăcut ce fac și...Acum mă cunosc foarte mulți, nu doar aici, în Slatina, ci și din București, Pitești, Craiova", a mai povestit Cristian sursei citate.