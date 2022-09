Cum se înţelege Petre Daea cu reporterii străini. Răspunsul dat de ministrul Agriculturii

Prezent în Praga, la Consiliul Informal "Asigurarea securităţii alimentare", alături de miniştrii agriculturii din ţările Ununii Europene, Petre Daea a primit întrebări în limba engleză, dar a răspuns în limba română.

"What do yo want to...", şi-a început întrebarea reporterul.

"I want conversation in my language. Ok? In Romanian (language - n.r.)/ Vreau să discut în limba mea. Ok? În română", a replicat repede Petre Daea.

A urmat întrebarea în limba engleză pusă de reporter, iar ministrul Petre Daea a răspuns în limba română: "Vreau să-l felicit pe domnul preşedinte..."