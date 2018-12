Cum petrecem seara de Crăciun? (P)

Sursa foto: shutterstock.com

Multi spun ca seara de Craciun – mai bine zis Ajunul – se petrece cel mai bine acasa. Exista, bineinteles, si cei care prefera sa plece in excursii si sa il astepte pe Mos in hoteluri, vile sau cabane la munte. Unii abia asteapta sa dea drumul la televizor si sa puna un film de Craciun, in timp ce altii prefera sa asculte colinde. Indiferent de locul in care vei petrecere Sarbatorile, iata ce ar trebui sa stii atunci cand vine vorba de seara magica.

Este momentul sa te asiguri ca ai bradul impodobit si casa aranjata

Craciunul nu trebuie sa te prinda cu casa lipsita de decoratiuni, asa ca daca nu ai impodobit inca bradul, este momentul ca in seara de 24 sa scoti instalatiile si globurile si sa iti chemi familia sa aranjati impreuna totul cat mai frumos. Casa trebuie sa fie frumos luminata, astfel incat bucuria nasterii Domnului sa se simta si in exterior, nu doar in inima.

Poti pune pe fundal colindele preferate, o emisiune sau un film de sezon

Nu este cel mai bun moment pentru un serial de actiune, ci mai degraba o seara incarcata de semnificatie si de bucurie spirituala. Asigura-te ca intri in atmosfera cu colinde, pe care le poti alege dupa preferinte, sau cu filme si emisiuni dedicate Craciunului. Daca preferi o activitate si mai relaxanta, aranjeaza-ti un colt langa brad, ia-ti o patura pufoasa si o cana cu ceai si petrece-ti seara cu o carte buna.

Pregateste cadourile langa brad sau organizeaza o seara a darurilor impreuna cu familia

Se spune ca Mosul vine si lasa darurile noaptea, in timp ce lumea doarme, iar acestea trebuie deschise abia in ziua Craciunului. Totusi, tot mai multe familii prefera sa organizeze cu o seara inainte sosirea Mosului, astfel incat totul sa aiba mai mult farmec: stabileste cu cei dragi sa puneti toti cadourile cumparate in acelasi loc, eventual langa pom. Daca in familie este si un copil mic, totul ar trebui facut in liniste, astfel incat sa nu se trezeasca banuieli cu privire la existenta Mosului.



Odata ce ati aranjat toate cutiile si pungile, lasa aprinsa o lumina difuza, pune pe laptop colinde sau muzica relaxanta si pregateste o tava cu ceai cald si mici gustari de post – prajituri, alune, fursecuri, fructe si covrigei. Stabileste apoi ca cineva din familie sau dintre prieteni sa joace rolul Mosului: acea persoana va sta langa cadouri, va alege cate unul si il va inmana persoanei careia ii este destinat. Cine a primit darul trebuie sa il si deschida inainte de a se trece la urmatorul. Ce poate fi mai placut decat o seara de Craciun cu muzica, ceai cald si gustari, cadouri si persoane dragi?



Acum ca ai vazut ce poti face in Ajun, iata si cateva superstitii de Craciun, din diverse colturi ale tarii:

Se spune ca in Ajunul Craciunului nu se pune rachiu pe masa si nici nu se bea, deoarece acesta a fost inventat de diavol, care isi va bate joc de persoana ce alege sa bea.

In noaptea de Craciun nu ar trebui sa deschidem usa nimanui, fiindca altfel ne va zbura norocul din casa atunci cand o facem.

In multe regiuni ale tarii, Ajunul e momentul in care preotul si cantaretii bisericesti merg cu icoana nasterii lui Iisus Hristos.

Se crede ca in Ajunul Craciunului cerurile se deschid, insa aceasta minune nu poate fi vazuta de oricine, ci doar de oamenii foarte credinciosi si buni la suflet.

In Ajun nu trebuie sa dai cu matura, pentru ca astfel vei alunga norocul din casa.

Tot in ziua de Ajun, atunci cand gospodinele ies prima data în curte, acestea trebuie sa adune cateva surcele, pe care mai apoi sa le imprastie prin casa, pentru noroc si belsug.

Ai grija ca in noaptea de Craciun sa nu dormi pe paie sau prin fan in grajdul animalelor, fiindca se spune ca in această noapte boii vorbesc intre ei despre Mantuitorul Hristos care s-a nascut in iesle și pe care acestia l-au incalzit cu suflarea lor.



Dincolo de orice superstitii si retete, nu uita ca de Craciun important este sa fii alaturi de oamenii pe care ii iubesti si sa iti simti sufletul plin de lumina si bucurie, indiferent de cum ai alege sa petreci ziua.