Cum pot fi folosiți banii europeni pentru integrarea persoanelor cu dizabilități în piața muncii. Modelul spaniol

“Numele meu este Jose Maria și acum 12 ani munceam în construcții, cu spanioli și mulți români și am suferit un accident de muncă. Făceam lucrări într-o zonă și ne-a căzut ceva. M-au prins sub dărămături, mi-au fracturat coloana și mi s-a luxat o vertebră și mi-a intrat în măduvă. Și m-a lăsat paralizat. Am stat 3-4 luni imobilizat după operație, nu mă puteam mișca, am început să mișc. După doi ani am început să mă recuperez. Eu aveam studii de bază și viața mea a fost să lucrez cu mâinile și picioarele. Nu mai puteam să lucrez în construcții, am o afecțiune nervoasă la un picior și o vertebră fixată. Mi-era greu să îmi găsesc un loc de muncă. Când mi-am trimis CV-ul și vedeau că am dizabilități, credeeau că o să vină o persoană care nu e bună de nimic. Am avut norocul să trimit CV-ul la Ilunion și nimeni nu mi-a pus nicio problemă. Mi-au dat o șansă, eu credeam că nu voi mai avea o asemenea șansă. Sunt de trei ani aici și sunt foarte mulțumit, cred că am câștigat la loto, dar astăzi am un loc de muncă. După nenorocire, a venit bucuria. Vreau să vă spun ceva despre români: sunt super-muncitori. Dacă aș fi crezut altceva, nu aș fi spus nimic. Am foarte mulți prieteni români”.

Madrid, septembrie 2019. Jose Maria e doar una dintre zecile de mii de persoane cu dizabilități cărora li s-a oferit o șansă la o nouă viață. Lucrează într-unul din hotelurile din lanțul deținut de grupul de firme Ilunion, parte din grupul social ONCE, în care 75% dintre persoanele angajate aici au un tip de dizabilitate.

Referința la români nu e întâmplătoare. O delegație de jurnaliști din România, alături de oficiali din Ministerul Fondurilor Europene se află aici, în cadrul unei vizite menite să le prezinte modul în care sunt folosiți banii comunitari.

Spaniolii au găsit soluția pentru a integra sau a reintegra persoanele cu dizabilități în piața muncii. O lege adoptată în 1982 în Spania obligă firmele care au peste 50 de anhajați au obligativitatea de a avea cel puțin 2% dintre angajați să fie persoane cu dizabilități.

Jose Maria e doar unul dintre zecile de mii de exemple de persoane cu dizabilități care și-au găsit un loc de muncă în cadrul grupului Ilunion sau cu ajutorul ONCE.

“Ilunion este un grup antreprenorial al fundației Once al cărui obiectiv fundamental este de a genera locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități. Este o formă de economie socială, al cărei obiectiv fundamental nu este obținerea beneficiilor beneficiilor, ci crearea locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilități. Asta înseamnă că toate beneficiile pe care firmele noastre le obțin sunt reinvestite în a crea noi linii de afaceri sau să investim în cele existente, cu obiectivul fundamentale pentru a crea locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități. Acesta este obiectivul fundamental a ceea ce reprezintă grupul Ilunion. În acest moment, grupul Ilunion are 36.000 de angajați, activitatea principală este centrată în Spania, și mai mult de doi ani, am început un proces de internaționalizare deschizând o spălătorie industrială în Columbia. Din cei 36.000 de angajați, 36% dintre ei sunt persoane cu dizabilități și continuăm să creștem. Avem foarte multe linii de afaceri, iar astăzi vă prezentăm două exemple de cum putem crea o firmă cu persoane cu dizabilități. Primul este lanțul nostru hotelier, avem 27 de hoteluri în toată Spania, acesta este unul dintre ele, suntem primul lanț hotelier care are certificat de accesibilitate universală și cel mai important, toată hotelurile noastre au peste 70% dintre angajați persoane cu dizabilități. Este un model, este ceva inovator în Spania, de care suntem foarte mândri”, a declarat Francisco Botia, Director General de ILUNION Capital Humano, la întâlnirea cu secretarul de stat în MFE Ana-Maria Bușoniu și jurnaliștii din România.

Anul trecut, grupul Once a reușit printre altele să creeze aproape 14.000 de locuri de muncă și a format profesional peste 21.000 de persoane cu dizabilități, cu ajutorul a a 32,6 milioane de euro accesați din Fondul Social European, deci bani comunitari. În total, 166 de milioane de euro accesați în ultimii ani de la FSE, la care se adaugă donații sau bani obținuți din adminstrarea Loteriei spaniole.

Hotelul pe care delegația din România l-a vizitat la Madrid, și în care 75% dintre angajați sunt persoane cu dizabilități, este unul universal accesibil. Ceea ce înseamnă că toate camerele au fost adaptate astfel încât să poată fi folosite extrem de ușor de persoanele cu diverse tipuri de dizabilitate. Mobila, paturile, accesul, ușile, iluminatul sau trasul draperiei, comunicațiile, toate au fost amenajate astfel încât să fie accesibile.

Este un hotel pentru toată lumea, nu doar pentru persoanele cu dizabilități, spun gazdele, iar costurile legate de aceste amenajări nu au fost mari. Televizorul pornește cu o simplă comandă vocală, în plafon sunt cadre metalice care permit persoanelor cu dizabilități să se ridice din pat, ușile se deschid cu ajutorul unor senzori ce se activează la mișcarea palmei în dreptul lor.

O altă firmă din cadrul grupului este Ilunion Technologica specializată în accesibilitate fizică și tehnologică care ajută toate organizațiile și administrația publică, firmele care doresc să dezvolte programe de accesibilitate pentru a face accesibile produsele lor, serviciile lor, instalațiile, tehnologia loc. Într-un astfel de centru se lucrează în accesibilizarea paginilor de internet, dezvoltând pagini de internet accesibile și auditându-le pe cele deja existente.

Există aici un departament de inovare și dezvoltare, unde se dezvoltă propriile produse, există și un departament de arhitecți, unde este îmbunătățită accesibilitatea edificilor, dezvoltând planuri de accesibilitate, făcând audit. Spre exemplu, compania a dezvoltat planurile de accesibilitate pentru metrourile din Madrid, Barcelona sau Valencia. În plus, compania se ocupă de accesibilizarea porturlor: Alicante, Gijon.

Aici lucrează 90 de angajați, din care 65 sunt persoane cu dizabilități: auditive, vizuale, fizice. Unul dintre serviciile dezvoltat este o viziune integrală a accesibiltății.

Un produs al departamentului de cercetare, dezvoltare, inovare a fost un robot cu o interfață care vorbește. PACA. Robotul a fost creat pentru o expoziție de artă organizată de fundația Once.

Delegația din România a fost primită și de Jose Martínez Donoso, directorul general de Fundației ONCE, cel care a oferit o perspectivă detaliată asupra activităților fundației. Eu provin din sectorul industrial, sunt o persoană cu dizabilități vizuale de când m-am născut, am o echipă magnifică care m-a învățat despre lumea persoanelor cu dizabilități. În fiecare zi plec foarte fericit din acest birou, chiar dacă sunt obosit, doza mea de fericire și obligație se multiplică pentru că în această casă facem sute de gesturi de solidaritate. Și datorită Fondului Social European și al altor fonduri pe carele primim dăm oportunități în viață la sute de persoane în fiecare zi. Aproape 400 de persoane pe zi găsesc un loc de muncă, înmulțit cu 365 de zile pe an. Fundația ONCE a fost creată în 1988. Am creat această fundație cu două misiuni și acest lucru nu s-a schimbat în timp: formare și accesibilitate pentru ocupare. Dacă nu avem accesibilitate, acest lucru face dificil integrarea persoanelor cu dizabilități în muncă. Am schimbat obiectivele cum să ajung la acest lucru, am revoluționat nevoile societății în ceea ce privește cererea de muncă. Acum firmele ne cer persoane cu dizabilități pentru forța de muncă. La Olimpiada din 1992, această fundație a pus în mișcare proiecte de 14 milioane de euro în materie de proiecte de accesibilizare. Le-am spus celor din comitetul organizator că facem această investiție, dar că vrem să avem și un retur, și am început să avem și primele proiecte antreprenoriale pentru persoane cu dizabilități: spălătoria industrială. Noi spălăm toate hainele de la loturile olimpice, asta ne-a ajutat să demonstrăm că persoanele cu dizabilități pot face anumite lucruri. Accesibilitatea a evoluat, am realizat foarte multe activități cu sectorul privat. E o piață de miliarde de oameni. Acestea nu pot fi lăsate deoparte", a declarat Donoso.

*deplasare realizată cu sprijinul Ministerului Fondurilor Europene, în cadrul unui proiect de comunicare finanțat din fonduri europene.