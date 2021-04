Cum poti trece cu bine peste decesul unei persoane apropiate?

Simti cum parca ti se rupe o bucata din suflet si pleaca pentru totdeauna. Toata realitatea pe care o considerai normala se clatina brusc si incerci sa ii faci fata. Insa decesul unei persoane dragi nu poate fi gestionat atat de bine, chiar si in cazul persoanelor puternice. Vulnerabilitatea si instabilitatea emotionala sunt inevitabile, iar agitatia specifica perioadei te poate coplesi. Firma de servicii funerare www.beelsamen.ro te poate ajuta sa desfasori toate traditiile si obiceiurile fara probleme. Este primul pas catre obtinerea echilibrului si a unei minti limpezi.

Iata cateva sfaturi care te vor ajuta sa treci cu bine peste decesul unei persoane apropiate:

- Indiferent daca e cazul despre o persoana la care te asteptai sau nu cel mai important este sa petreci timp cu familia ta. In astfel de momente tendinta generala este de izolare. Simti cum vrei sa fii singur/a si sa meditezi asupra a ceea ce s-a intamplat. Insa, iti vei faci si mai mult rau. Nu te vei opri din a te gandi la cat de mult iti lipseste persoana respectiva. Sprijinul pe acordat de cei dragi tie iti va face cel mai mult bine.

- Incearca sa gandesti ca persoana respectiva se afla intr-un loc mult mai bun, in care nu va mai simti durere sau tristete. Constientizarea este primul pas catre acceptare. Viata atarna de un fir de ata, chiar si in cazul celor mai tineri, lipsiti de probleme de sanatate. Tocmai de aceea trebuie sa te bucuri la maximum de fiecare clipa traita. Fara regrete sau pareri de rau. Gandeste-te la momentele frumoase sau de reusitele de care a avut parte persoana decedata.

- Pastreaza-i amintirea mereu vie, indiferent de situatie. Este modalitatea eficienta prin care ii poti simti prezenta pretutindeni. Incearca sa porti haine sau lucruri pe care le-a folosit. Aloca, de asemenea, timp pentru a medita si a purta conversatii cu persoana care a trecut in nefiinta. Poate parea ciudat, dar cu siguranta te vei simti mai bine. Asemenea monologuri te vor ajuta sa te descarci si sa-ti gasesti linistea.

- Nu uita de datinile si obligatiile care survin imediat in timpul inmormantarii. Obiceiurile, traditiile si superstitiile sunt cele care l-au ajutat pe om sa treaca cu bine peste momentele grele din viata lui. Reprezinta, cu alte cuvinte, punctele de sprijin care te vor ajuta sa-ti recapeti speranta ca toate vor reveni pe un fagas normal. Poti apela la pompe funebre de calitate in Bucuresti pentru consultanta specializata si cele mai inalte standarde calitative. Experienta si profesionalismul trebuie sa fie principiile pe care le urmezi, indiferent de situatie. Te vei simti impacat/a pentru ca ai indeplinit cu succes datoria fata de persoana decedata.

Chiar daca e greu de suportat, trecerea in nefiinta a celor mai dragi persoane ale tale este cat se poate de fireasca. Incearca, totusi sa-ti pastrezi echilibru si sa atragi ganduri pozitive. Viata nu este mereu asa cum ti-ai imaginat-o si nici nu o poti lua de la capat atunci cand iti doresti. Incearca sa-ti canalizezi energiile catre acceptare si deschidere. Te vei simti mult mai bine in pielea ta si nu vei mai privi fiecare situatie cu amaraciune. In plus, legatura pe care ai creat-o cu persoana respectiva nu va fi distrusa de nimic.

Apeleaza cu incredere la ajutorul oamenilor specializati, dar si a celor apropiati tie pentru a trece cu bine peste un deces!

