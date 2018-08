Cum se împart banii la rectificarea bugetară

Ministerul Finanţelor, Ministerul de Interne şi Ministerul Sănătăţii sunt principalii beneficiari de fonduri în urma primei rectificări bugetare din acest an, în timp ce Serviciul Român de Informaţii, Ministerul Cercetării şi Ministerul Energiei sunt instituţiile care se vor confrunta cu cele mai semnificative diminuări de fonduri.



Potrivit proiectului de rectificare bugetară, Ministerul Finanţelor primeşte în plus aproape 1,86 miliarde de lei pentru contribuţia României la bugetul UE (765,5 milioane de lei), scheme de ajutor de stat pentru investiţii şi rambursarea accizelor la carburanţi (240 milioane de lei), asigurarea finanţării pentru referendumul pentru redefinirea familiei şi pentru asigurarea sumelor necesare înlăturării efectelor inundaţiilor (200,6 milioane de lei) şi pentru plata despăgubirilor acordate în baz legii de restituire a proprietăţii, investiţii în infrastructura IT şi participarea României la capitalul Băncii Asiatice pentru Investiţii şi Infrastructură (580,7 milioane de lei).



Ministerul de Interne primeşte 366,3 milioane de lei pentru cheltuieli de personal (100 milioane lei), plata pensiilor militare de stat (100 milioane lei) şi asigurarea mobilităţii terestre şi înzestrarea cu echipamente şi mijloace pentru combaterea criminalităţii (150 milioane lei).



Ministerul Sănătăţi primeşte 333 milioane de lei per sold, urmând să fie alocate fonduri pentru achiziţionarea de incubatoare şi echipamente medicale pentru mamă şi copil (418,3 milioane de lei) şi pentru achiziţia de echipamente de testare auditivă pentru nou-născuţi (140 milioane de lei).



Alţi beneficiari de fonduri suplimentare la rectificare sunt Ministerul Comunicaţiilor (206,9 milioane lei per sold, din care 100 milioane lei pentru finanţarea proiectului RO-NET şi 110 milioane lei pentru contractul de furnizare cu Microsoft), Ministerul Educaţiei Naţionale (plus 178,1 milioane lei per sold pentru burse şi despăgubiri civile fiind alocate 200 milioane lei iar pentru investiţii în unităţile de învăţământ 23,5 milioane lei), Ministerul Transporturilor (plus 170,5 milioane lei per sold), Ministerul Fondurilor Europene (119,2 milioane lei per sold), Secretariatul General al Guvernului (147,8 milioane de lei per sold, din care 115,5 pentru Catedrala Mântuirii Neamului), Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (99,5 milioane de lei per sold pentru activităţi specifice instituţiilor subordonate în cadrul Programului pentru eradicarea pestei porcine africane) şi Ministerul Agriculturii (73,4 milioane lei per sold).



Pentru scheme de ajutor de stat Ministerul pentru Mediul de Afaceri primeşte 1,3 miliarde de lei credite de angajament pentru programul Start-Up Nation, Comisia Naţională de Prognoză - credite de angajament de 500 de milioane de lei pentru programe guvernamentale precum "Investeşte în tine" sau gROwth-Investim în copii, investim în viitor.



Principalele diminuări de credite vor fi la Serviciul Român de Informaţii (-113 milioane de lei), Ministerul Cercetării şi Inovării (-122,1 milioane de lei), Ministerul Energiei (-45,7 milioane de lei), Ministerul Dezvoltării (-44,2 milioane lei), Ministerul Afacerilor Externe (-35,1 milioane lei), Serviciul de Protecţie şi Pază (-22,6 milioane de lei), Ministerul Turismului (-17,3 milioane de lei), Ministerul Mediului (-17 milioane de lei), Serviciul de Informaţii Externe (-16,5 milioane de lei), Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (-16,2 milioane lei), Ministerul Economiei (-15 milioane lei).



Pentru bugetele locale au fost alocaţi 1,126 miliarde de lei, sume defalcate din TVA.



Rectificarea bugetară este calculată pe un produs intern brut în creştere la 945 miliarde de lei, de la 907,9 miliarde de lei actual, veniturile bugetare totale urmând să crească la 293,9 miliarde de lei (31,1% din PIB), de la 287,9 miliarde (31,7% din PIB), iar cheltuielile la 321,9 miliarde de lei (34,1% din PIB), de la 314,9 miliarde de lei (34,7% din PIB). La capitolul cheltuieli, se are în vedere în vedere majorarea cheltuielilor de personal cu 5,1 miliarde de lei, până la 86,26 miliarde de lei, şi scăderea cu 1,68 miliarde de lei a cheltuielilor de investiţii, la 37,7 miliarde de lei. Deficitul bugetar rămâne la 2,97% din PIB.