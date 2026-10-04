Cum se vede din spațiu zăpada așternută peste munții României. Imagine spectaculoasă surprinsă de satelitul Copernicus

<1 minut de citit Publicat la 16:09 04 Oct 2026 Modificat la 16:09 04 Oct 2026

Datele în infraroșu permit distingerea zăpezii de nori și de suprafețele fără zăpadă, lucru care nu este întotdeauna posibil cu ochiul liber. foto: Copernicus EU/ Facebook

O imagine surprinsă din spațiu, pe 13 martie 2026, de unul dintre sateliții Copernicus Sentinel-3 arată cât de multă zăpadă acoperă munții României. Arcul Carpaților poate fi urmărit cu ușurință pe harta satelitară, unde stratul de zăpadă apare într-o culoare roșie intensă.

Datele în infraroșu permit distingerea zăpezii de nori și de suprafețele fără zăpadă, lucru care nu este întotdeauna posibil cu ochiul liber.

Pe imagine, zăpada, care reflectă puternic radiația în infraroșu apropiat, apare în roșu intens și conturează clar arcul carpatic. Strat de zăpadă poate fi observat de la granița de nord a României, de-a lungul Carpaților Orientali, și apoi spre vest, în zona Carpaților Meridionali. O zonă distinctă acoperită de zăpadă este vizibilă și în Munții Apuseni.

În schimb, Podișul Transilvaniei, aflat în interiorul arcului carpatic, precum și zonele de câmpie din jur apar în mare parte fără zăpadă.

Imaginile și datele Copernicus Sentinel-3 sunt folosite pentru monitorizarea extinderii stratului de zăpadă la nivel global, informațiile fiind utile inclusiv pentru prognozarea inundațiilor, planificarea producției de hidroenergie și gestionarea resurselor de apă.