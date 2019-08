Cumpănașu: „NU candidez la Președinție. Nu mai am energie să urlu și să repet acest lucru”

Alexandru Cumpănașu afirmă că va angaja un avocat care „va inventaria toate acuzațiile, jignirile, insinuările și postările” în care unii au încercat să-l dărâme și să insinueze ca va candida la Președinție.

„#112vreausatraiesc. APEL catre romani: Incercarea de distrugere psihica si mesaj catre diaspora: Dragi romani, sunt psihic si emotional atacat si la pamant. Ultimele 9 zile de lupta permanenta m-au afectat nu doar fizic, ci si psihic. Amenintari, denigrari, jigniri la adresa mea si a familiei mele sunt dincolo de orice imaginatie din partea unor rebuturi umane (putine ce-i drept) din presa si de pe fb. Musuroiul pe care l-am rascolit incearca acum prin toate mijloacele sa ma puna la pamant sau sa-mi inchida gura. Nu pot varianta 2, asa ca se lucreaza intens la daramarea mea psihica. Este odios si nu voi pune aici fotografii si comentarii care au circulat: de la acuzarea mea direca ca am omorat-o pe Alexandra ???? pana la acuzatii, amenintari si intimidari la adresa familiei mele cu care in ultimele 9 zile am stat doar 2-3 h. Am 3 copii pe care i-am neglijat luptand pt o cauza iar jigodiile astea primesc ordin pe unitate sa spuna, scrie si publice orice pt a ma darama psihica. Pot sa va spun atat: voi angaja un avocat care va inventaria TOATE acuzatiile, jignirile, insinuarile si postarile in care diverse INSTRUMENTE au incercat sa ma darame si sa insinueze ca voi candida. NU candidez la Presedintie. Nu mai am energie sa urlu si sa repet acest lucru. Voi trasa sarcina avocatului meu sa depuna plangere penala si sa-i dea in judecata pe TOTI cei care au murdarit aceasta tragedie. Nu ma las pana nu vor raspunde pana la ultimul jeg! Despre 10 august si orice alt protest impotriva unui sistem bolnav de sus pans jos: SUSTIN orice astfel de demers si voi face tot ce pot pt a-l sustine. Tot ce am spus, repet si voi tine cu dintii este ca numele si figura Alexandrei sa nu fie folosite pt mesaje electorale sau in scopuri politice. Sistemul este compus din oameni din toate partidele si mai ales din politisti, procurori, judecatori, primari, STS-isti, agenti ai serviciilor de informatii din intreaga tara. Acesta este SISTEMUL. Si el trebuie daramat si voi sustine orice demers in acest sens. Mai mult decat atat, consider ca sistemul si statul si-au batut joc in ultimul hal de romanii din diaspora care merita tot respectul nostru pt munca pe care o fac acolo, pt sacrificiile familiale prin care au lasat sute de mii de copii singuri acasa fara familie, pt banii trimisi acasa ca sa-i fure sistemul politic ticalos”, a scris Alexandru Cumpănașu pe pagina sa de Facebook.